Sonego soffre ma è al 2° turno: affronterà Cobolli

Atp Metz, i risultati degli italiani: Sonego al 2° turno, Choinski battuto in 3 set

Lorenzo Sonego soffre ma batte in rimonta il britannico Choinski, al suo primo match Atp del 2025. 4-6, 6-4, 6-4 i parziali per il torinese, che al 2° turno affronterà Flavio Cobolli. In serata Berrettini-Halys. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Vittoria per Lorenzo Sonego nell'Atp 250 di Metz, che chiude la stagione 2025 del circuito. Esordio complicato per il torinese, 45 del ranking e reduce dagli ottavi di finale al Masters di Parigi, che ha sconfitto in rimonta il qualificato n.131 Jan Choinski. Il britannico, che era all'esordio Atp in questo 2025, è stato battuto con i parziali di 4-6, 6-4, 6-4 in due ore e 16' di gioco. Sonego, campione a Metz nel 2022, affronterà al 2° turno Flavio Cobolli: tra i due non ci sono precedenti. 

