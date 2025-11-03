Sonego soffre ma è al 2° turno: affronterà Cobolli

Vittoria per Lorenzo Sonego nell'Atp 250 di Metz, che chiude la stagione 2025 del circuito. Esordio complicato per il torinese, 45 del ranking e reduce dagli ottavi di finale al Masters di Parigi, che ha sconfitto in rimonta il qualificato n.131 Jan Choinski. Il britannico, che era all'esordio Atp in questo 2025, è stato battuto con i parziali di 4-6, 6-4, 6-4 in due ore e 16' di gioco. Sonego, campione a Metz nel 2022, affronterà al 2° turno Flavio Cobolli: tra i due non ci sono precedenti.