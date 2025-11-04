Derby Cobolli-Sonego e Nole: il programma su Sky

Offerte Sky
Atp Atene e Atp Metz, il programma di oggi: partite e orari

guida tv

Si gioca a livello Atp tra Metz e Atene, per la seconda giornata dei tornei che chiudono la stagione prima delle Finals. Occhi puntati sul derby Cobolli-Sonego e sul ritorno in campo di Novak Djokovic. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Lo spettacolo del grande tennis continua ed è come sempre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Seconda giornata dei tornei Atp 250 di Metz e Atene, ultimi appuntamenti del circuito prima delle Atp Finals di Torino, al via domenica 9. Ci si gioca l'ultimo pass utile, in corsa il nostro Lorenzo Musetti. Occhi puntati sul derby Cobolli-Sonego e sul ritorno in campo di Novak Djokovic

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT MAX (206)

  • ore 13: Mc DONALD (Usa) - ETCHEVERRY (Arg)
  • a seguire: KORDA (Usa) - DZUMHUR (Bih)
  • ore 18: COBOLLI (Ita) - SONEGO (Ita)
  • a seguire: CAZAUX (Fra) - ROYER o NORRIE

SKY SPORT MIX (211)

  • non prima delle 17: DJOKOVIC (Srb) - TABILO (Chi)

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

