Sabalenka-Kyrgios, torna la 'battaglia dei sessi'

Cinquantadue anni dopo, torna la 'battaglia dei sessi' nel tennis: a sfidarsi il 28 dicembre a Dubai saranno infatti la n°1 del mondo Aryna Sabalenka contro l'australiano Nick Kyrgios, già finalista di Wimbledon. Si tratta del remake della sfida tra Billie Jean King e Bobby Riggs andata in scena nel 1973

Torna la battaglia dei sessi nel tennis. Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios si sfideranno in un match esibizione a Dubai il prossimo 28 dicembre. Lo hanno annunciato i due tennisti. Sabalenka, bielorussa 27enne attuale numero uno al mondo del tennis femminile, e il 30enne Kyrgios, numero 652 maschile al mondo, daranno vita una sorta di remake del celeberrimo incontro tra Billie Jean King e Bobby Riggs nel 1973, nato da una sfida dell'allora 55enne ex giocatore americano che riteneva il tennis maschile superiore in assoluto rispetto a quello femminile. Quella partita, in realtà uno delle tre 'battaglie', fu vinta dalla King. Sabalenka è la campionessa in carica di Wimbledon e degli Us Open. Kyrgios, che ha raggiunto il 13° posto, il suo record personale, nel 2016, ha giocato solo cinque partite quest'anno da quando è tornato da un grave infortunio al polso che lo ha tenuto fuori per 18 mesi. I due hanno lo stesso agente.

Kyrgios: "Quando il n°1 del mondo ti sfida, rispondi alla chiamata..."

"Nutro grande rispetto per Nick e il suo talento, sono pronta a dare il massimo", ha detto Sabalenka. "Sono orgogliosa di rappresentare il tennis femminile e di far parte di questa moderna interpretazione di quell'iconico incontro". "Quando il numero uno al mondo ti sfida, rispondi alla chiamata - ha detto da parte sua Kyrgios -. Nutro un enorme rispetto per Aryna; è una potenza e una vera campionessa. Non mi sono mai tirato indietro di fronte a una sfida, e non sarò a Dubai solo per giocare, ma per far divertire". 

