Per introdurre le Atp Finals, l'evento tennistico più importante che si tiene in Italia, ecco il 4° capitolo di 'Jannik, oltre il tennis', l’ormai tradizionale appuntamento con l’intervista al numero 1 del mondo realizzata dal direttore di Sky Sport Federico Ferri. Sinner ha fatto il bilancio della sua stagione: una nuova e imperdibile opportunità di scoprire sogni, obiettivi e il dietro le quinte di un campione unico