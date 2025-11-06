Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Wta Finals, il programma di oggi: partite e orari

wta finals

Ultima uscita alle Wta Finals per Jasmine Paolini: già certa dell'eliminazione, l'azzurra chiude il round robin contro Pegula. A seguire Sabalenka-Gauff che vale la qualificazione. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Si chiude oggi il round robin delle Wta Finals 2025,  in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. A Riyadh ci sarà l'ultimo match che vedrà in campo Jasmine Paolini. Eliminata in doppio e già certa dell'eliminazione anche in singolare, l'azzurra chiuderà il suo torneo contro Jessica Pegula. Per Paolini - fortemente debilitata dall'influenza - sarà l'occasione per chiudere al meglio le Wta Finals. Una vittoria, infatti, le consentirebbe di chiudere l'anno da n. 7 al mondo, scavalcando Madison Keys. Tutto ancora in ballo, invece, nel discorso qualificazione. Pegula deve vincere e poi seguire Sabalenka-Gauff, in programma non prima delle 16.30. 

Wta Finals, il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201) + SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 13 - Dabrowski/Routliffe vs Babos/Stefani
  • ore 14.30 - Studio Wta Finals
  • non prima delle 15 - Pegula (Usa) vs PAOLINI (Ita)
  • a seguire - Studio Wta Finals
  • non prima delle 16.30 - Sabalenka vs Gauff (Usa)
  • a seguire - Siniakova/Townsend vs Andreeva/Shnaider

Tennis: Altre Notizie

Tre azzurri in campo: il programma LIVE su Sky

ATENE E METZ

Giovedì azzurro sull'asse Atene-Metz con tre italiani in campo. Si parte alle 14 in Grecia con...

Paolini-Pegula alle 15: il programma di oggi

wta finals

Ultima uscita alle Wta Finals per Jasmine Paolini: già certa dell'eliminazione, l'azzurra chiude...

Sinner, partita a golf prima delle Atp Finals

Tennis

Momento di relax per Jannik Sinner che a pochi giorni dalle Atp Finals si è concesso una giornata...

Musetti soffre, ma vince: Wawrinka ko in 3 set

atp atene

Musetti soffre al debutto ad Atene, ma supera in rimonta Stan Wawrinka con il punteggio di 4-6,...

Wta Finals, Errani/Paolini eliminate in doppio

wta finals

Come nel 2024, Sara Errani e Jasmine Paolini escono di scena al round robin: decisivo il ko...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS