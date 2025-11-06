Paolini-Pegula alle 15: il programma di oggi

Ultima uscita alle Wta Finals per Jasmine Paolini: già certa dell'eliminazione, l'azzurra chiude il round robin contro Pegula. A seguire Sabalenka-Gauff che vale la qualificazione. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Si chiude oggi il round robin delle Wta Finals 2025, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. A Riyadh ci sarà l'ultimo match che vedrà in campo Jasmine Paolini. Eliminata in doppio e già certa dell'eliminazione anche in singolare, l'azzurra chiuderà il suo torneo contro Jessica Pegula. Per Paolini - fortemente debilitata dall'influenza - sarà l'occasione per chiudere al meglio le Wta Finals. Una vittoria, infatti, le consentirebbe di chiudere l'anno da n. 7 al mondo, scavalcando Madison Keys. Tutto ancora in ballo, invece, nel discorso qualificazione. Pegula deve vincere e poi seguire Sabalenka-Gauff, in programma non prima delle 16.30.