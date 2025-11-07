Wta Finals, oggi le semifinali: programma su Sky

Le Wta Finals di Riyadh entrano nel vivo con le semifinali. In singolare in campo Pegula-Rybakina e Sabalenka-Anisimova. In programma anche le semifinali di doppio. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Si parte con le semifinali alle Wta Finals, da seguire ovviamente in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. In singolare la prima sfida sarà quella tra Jessica Pegula ed Elena Rybakina, mentre la seconda semifinale vedrà affrontarsi la numero 1 al mondo Aryna Sabalenka e l'americana Amanda Anisimova. In doppio, invece, in programma i match tra Hsieh/Ostapenk-Babos/Stefani e Kudermetova/Mertens e Siniakova/Townsend.
Wta Finals, il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 13.15 - Studio Tennis
- ore 13.30 - Hsieh/Ostapenko vs Babos/Stefani
- a seguire - Studio Tennis
- non prima delle 16 - Pegula (Usa) vs Rybakina (Kaz)
- a seguire - Sabalenka vs Anisimova (Usa)
- a seguire - Kudermetova/Mertens vs Siniakova/Townsend