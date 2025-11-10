Tragedia a Torino, morti due spettatori per malore

Si sono verificati due decessi nella giornata di lunedì 10 novembre alle Atp Finals in corso all'Inalpi Arena di Torino. Secondo quanto riferito da Adnkronos, un 70enne è stato colpito da arresto cardiaco in mattinata al Fan Village: trasportato subito in ospedale, è morto poco dopo il ricovero. Nel pomeriggio invece, prima del match tra Musetti e Fritz, un 78enne si è sentito male sugli spalti. Anche lui deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale

Dramma alle Atp Finals di Torino. Nella giornata di lunedì 10 novembre, come riferisce Adnkronos, sono deceduti due spettatori per malore. In mattinata, un 70enne è stato colpito da arresto cardiaco al Fan Village di piazza d'Armi, davanti l'Inalpi Arena: soccorso dal personale sanitario presente, è stato trasportato d’urgenza all' ospedale Molinette, ma è morto subito dopo il ricovero. Nel pomeriggio, poco prima della sfida tra Musetti e Fritz, è stato invece colto da un malore un signore di 78 anni in tribuna. Anche in questo caso sono intervenuti immediatamente i sanitari presenti all'evento, che hanno praticato il massaggio cardiaco e hanno predisposto il trasferimento nello stesso ospedale, dove l'uomo però è morto poco dopo il suo arrivo.