Musetti-De Minaur LIVE alle 20.30 su Sky Sport Uno

Musetti-De Minaur alle Atp Finals, il risultato in diretta live della partita
Lorenzo Musetti torna subito in campo alle Atp Finals. Dopo la sconfitta contro Fritz all'esordio, il carrarino affronta l'australiano Alex De Minaur. Il match sarà in diretta alle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
Nel video gli highlights della sfida tra Carlos Alcaraz e Alex De Minaur, match che si è giocato domenica nella prima giornata delle Atp Finals 2025.
Alex De Minaur è invece reduce dalla sconfitta di domenica contro Carlos Alcaraz: lo spagnolo ha trionfato con il punteggio di 7-6, 6-2.
Musetti: "C'era stanchezza, ma guardo al prossimo match"
Lorenzo Musetti analizza la sconfitta all'esordio alle Finals con Fritz: "Da un lato c'era la frustrazione di sentire tanta stanchezza, che ha condizionato le mie energie. Ma Fritz ha giocato un match sopraffino sopra tanti punti di vista, qui lui si sente a casa. Sono entrato bene, con il piede giusto. Ora devo guardare avanti". Guarda il video
A prescindere dal risultato di questa sera, nell'ultima giornata del gruppo Connors, in programma giovedì, Musetti affronterà Alcaraz, mentre De Minaur se la vedrà contro Fritz.
Musetti e De Minaur sono inseriti nel gruppo Connors. Insieme a loro ci sono anche Carlos Alcaraz e Taylor Fritz.
Musetti si è qualificato alle Atp Finals per la prima volta in carriera. Il carrarino ha preso il posto di Novak Djokovic che, dopo la finale vinta ad Atene proprio contro Lorenzo, ha deciso di non prendere parte all'ultimo torneo della stagione.
Gli highlights di Musetti-Fritz
Si è aperto con una sconfitta il cammino alle Atp Finals di Lorenzo Musetti. Il carrarino ha perso contro l'americano Taylor Fritz in due set (6-3, 6-4). Nel video gli highlights della sfida
Lorenzo Musetti è reduce dalla sconfitta al debutto contro Taylor Fritz. L'americano si è imposto nella giornata di ieri in due set: 6-3, 6-4 in un'ora e 42 minuti di gioco.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
- LIVE - Cash/Glasspool vs Krawietz/Puetz
- ore 20 - Studio Atp Finals
- ore 20.30 - MUSETTI (Ita) vs De Minaur (Aus)
- ore 22.30 - Studio Atp Finals
- ore 23 - Atp Finals The Insider
Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti per non perdersi nulla sulla sfida in programma sul Centrale dell'Inalpi Arena.
