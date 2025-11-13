Musetti-Alcaraz LIVE su Sky Sport Uno

Offerte Black Friday
Musetti-Alcaraz alle Atp Finals, il risultato in diretta live della partita

live atp finals

Sfida di prestigio per Lorenzo Musetti che affronta Carlos Alcaraz: per l'azzurro in palio c'è un posto in semifinale alle Atp Finals, mentre per lo spagnolo (già qualificato) la certezza di chiudere l'anno da numero 1 al mondo. Il match è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

CLASSIFICHE, RISULTATI E CALENDARIO DELLE FINALS

MUSETTI-ALCARAZ 1-2 LIVE SU SKY SPORT UNO

  Guarda Musetti-Alcaraz su Sky o in streaming su NOW
  • Solo su Sky il grande Tennis gioca tutto l'anno. Segui gli appuntamenti che vedono sfidarsi i migliori giocatori del mondo: i tornei dell'ATP Tour e del WTA Tour, incluse le Nitto ATP Finals e le WTA Finals, Wimbledon e lo US Open
3° game: Alcaraz tiene il servizio, 2-1 con Musetti

Altro turno al servizio non troppo complicato per Alcaraz. Musetti prova a costruire lo scambio e costringe all'errore lo spagnolo sul 15-0. Sul 30-15 Lorenzo dopo due grandi recuperi manda lungo il pallonetto di rovescio. Alcaraz sale 40-15 e chiude con un ace (il primo della sua partita): 2-1 per il numero 1 al mondo.

2° game: Musetti tiene il servizio, 1-1 con Alcaraz

Inizio perfetto di Musetti al servizio. L'azzurro perde solo uno scambio in cui prova la palla corta sul 15-0, poi arrivano tre prime vincenti consecutive. A ogni punto di Lorenzo c'è il boato del pubblico dell'Inalpi Arena che inizia a spingere il carrarino.

1° game: Alcaraz tiene il servizio, 1-0 con Musetti

Il match si apre con una prima vincente di Alcaraz, seguita da una splendida risposta di Musetti. Dal 15-15, dominio dello spagnolo al servizio: prima vincente e servizio e dritto gli valgono il 40-15, poi Alcaraz chiude il game grazie all'errore di Musetti che manda in rete il dritto.

Si parte! Inizia Musetti-Alcaraz

1° SET AL VIA: Alcaraz al servizio.

Musetti ha vinto il sorteggio e ha scelto di rispondere, si partirà dunque con Alcaraz al servizio.

Via al riscaldamento!

Effettuato il sorteggio, poi la classica e ormai immancabile foto tra i due tennisti a rete. Si parte col riscaldamento, poi si potrà iniziare!

Giocatori in campo!

Entrano sul Centrale dell'Inalpi Arena Musetti e Alcaraz. Boato del pubblico chiaramente per il carrarino, pronto a giocarsi in questa sfida la qualificazione in semifinale alle Atp Finals. Il match è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

Si parte con il solito gioco di luci dell'Inalpi Arena, tra poco l'ingresso in campo di Musetti e Alcaraz.

Cosa serve a Musetti per qualificarsi in semifinale

Lorenzo Musetti può conquistare la semifinale delle Atp Finals. Per farlo dovrà battere Carlos Alcaraz, già qualificato per la semifinale grazie al ko di Fritz con De Minaur. In caso di vittoria, con qualunque punteggio (in due o tre set), Musetti sarà anche primo nel girone, evitando così in semifinale Sinner. In quel caso, infatti, sarà Alcaraz vs Jannik...

Un piccolo recap sulla situazione nel gruppo Connors prima del match tra Alcaraz-Musetti e dopo la vittoria di De Minaur su Fritz arrivata nel corso del pomeriggio. 

  1. Carlos Alcaraz (Esp) 2-0 (set 4-1, game 32-23) - IN SEMIFINALE
  2. Alex De Minaur (Aus) 1-2 (set 3-4, game 37-39)
  3. Taylor Fritz (Usa) 1-2 (set 3-4, game 36-39) - ELIMINATO
  4. LORENZO MUSETTI (Ita) 1-1 (set 2-3, game 24-28)

Quasi tutto pronto alla Inalpi Arena, tra poco l'ingresso in campo dei giocatori. Il match sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Il montepremi del singolare

  • Campione imbattuto: $5.071.000
  • Vittoria in finale: $2.367.000
  • Vittoria in semifinale: $1.183.500
  • Vittoria in ogni match del girone: $396.500
  • Quota di partecipazione: $331.000
  • Riserva: $155.000

Il montepremi complessivo delle Atp Finals è di 15.500.000 dollari. Quest'anno il premio per il campione imbattuto sara di 5,07 milioni di dollari: si tratta del premio più alto mai messo in palio nella storia dell'Atp. Di seguito il prize money turno per turno

I criteri in caso di parità tra più giocatori

  • In caso di parità tra due giocatori, avrà la precedenza chi ha vinto lo scontro diretto.
  • In caso di parità tra tre giocatori, il criterio di spareggio sarà determinato da:
  1. Numero di partite giocate
  2. Totale di set vinti
  3. Totale di giochi vinti
  4. Posizione in classifica il lunedì dopo l'ultimo torneo stagionale nel calendario dell'Atp

Alcaraz: "Contento della reazione che ho avuto con Fritz"

Musetti oltre il suo limite: gli servirà anche con Alcaraz

Musetti ha vinto quest'anno un solo match contro top 10 su cemento, proprio con De Minaur martedì scorso

Musetti è diventato martedì il terzo italiano di sempre in grado di vincere almeno un match alle Atp Finals dopo Jannik Sinner e Matteo Berrettini

Alcaraz va a caccia della 70esima vittoria stagionale: 36 di questi successi sono arrivati su cemento

Alcaraz vanta 50 vittorie in carriera contro top 10. Si tratta del sesto giocatore in attività ad aver raggiunto questo traguardo (in questo momento a quota 50 come Medvedev)

Musetti-Alcaraz, tutti i precedenti

  • 2022 – Atp Amburgo (F): Musetti b. Alcaraz 6-4, 6-7, 6-4
  • 2023 – Roland Garros (R16): Alcaraz b. Musetti 6-3, 6-2, 6-2
  • 2023 – Atp Beijing (R16): Alcaraz b. Musetti 6-2, 6-2
  • 2024 – Masters 1000 Miami (R16): Alcaraz b. Musetti 6-3, 6-3
  • 2025 – Masters 1000 Monte-Carlo (F): Alcaraz b. Musetti 3-6, 6-1, 6-0
  • 2025 – Masters 1000 Roma (SF): Alcaraz b. Musetti 6-3, 7-6
  • 2025 – Roland Garros (SF): Alcaraz b. Musetti 4-6, 7-6, 6-0, 2-0 rit.

Sarà l'ottava sfida tra i due, la quarta del 2025. Alcaraz è avanti 6-1 nei precedenti e ha vinto i tre match giocati quest'anno, ovvero la finale al Masters 1000 di Monte-Carlo (in cui Musetti ebbe un problema fisico nel terzo set), la semifinale a Roma e al Roland Garros (in cui il carrarino si ritirò sempre per infortunio).

Per Alcaraz sarà una partita importante per il numero 1 di fine anno. In caso di vittoria, infatti, lo spagnolo sarebbe certo di chiudere l'anno davanti a Jannik Sinner. LA SITUAZIONE

Alcaraz: "Non penso al n°1, ma con Musetti sarà importante"

Il cammino di Alcaraz

  • RR: vs De Minaur 7-6, 6-2
  • RR: vs Fritz 6-7, 7-5, 6-3

Musetti: "Bello vincere così. Alcaraz? Un altro miracolo... "

Il cammino di Musetti

  • RR: vs Fritz 3-6, 4-5
  • RR: vs De Minaur 7-5, 3-6, 7-5

Sarà una sfida da dentro o fuori per Musetti per continuare il cammino a Torino. Match chiave anche per Alcaraz che, in caso di vittoria, sarebbe certo di chiudere l'anno da n. 1 al mondo

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

  • LIVE - Cash/Glasspool vs Granollers/Zeballos
  • a seguire - Studio Finals
  • ore 20 - Studio Finals
  • ore 20.30 - Alcaraz (Esp) vs MUSETTI (Ita)
  • a seguire - Studio Finals
  • ore 23 - The Insider

Il match sarà in diretta alle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

Sfida di lusso per Lorenzo Musetti nell'ultima giornata alle Atp Finals. L'azzurro sfida il n. 1 al mondo Carlos Alcaraz con il sogno qualificazione in semifinale

