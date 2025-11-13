Musetti-Alcaraz LIVE su Sky Sport Uno

Musetti-Alcaraz alle Atp Finals, il risultato in diretta live della partita
Sfida di prestigio per Lorenzo Musetti che affronta Carlos Alcaraz: per l'azzurro in palio c'è un posto in semifinale alle Atp Finals, mentre per lo spagnolo (già qualificato) la certezza di chiudere l'anno da numero 1 al mondo. Il match è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
3° game: Alcaraz tiene il servizio, 2-1 con Musetti
Altro turno al servizio non troppo complicato per Alcaraz. Musetti prova a costruire lo scambio e costringe all'errore lo spagnolo sul 15-0. Sul 30-15 Lorenzo dopo due grandi recuperi manda lungo il pallonetto di rovescio. Alcaraz sale 40-15 e chiude con un ace (il primo della sua partita): 2-1 per il numero 1 al mondo.
2° game: Musetti tiene il servizio, 1-1 con Alcaraz
Inizio perfetto di Musetti al servizio. L'azzurro perde solo uno scambio in cui prova la palla corta sul 15-0, poi arrivano tre prime vincenti consecutive. A ogni punto di Lorenzo c'è il boato del pubblico dell'Inalpi Arena che inizia a spingere il carrarino.
1° game: Alcaraz tiene il servizio, 1-0 con Musetti
Il match si apre con una prima vincente di Alcaraz, seguita da una splendida risposta di Musetti. Dal 15-15, dominio dello spagnolo al servizio: prima vincente e servizio e dritto gli valgono il 40-15, poi Alcaraz chiude il game grazie all'errore di Musetti che manda in rete il dritto.
Si parte! Inizia Musetti-Alcaraz
1° SET AL VIA: Alcaraz al servizio.
Musetti ha vinto il sorteggio e ha scelto di rispondere, si partirà dunque con Alcaraz al servizio.
Via al riscaldamento!
Effettuato il sorteggio, poi la classica e ormai immancabile foto tra i due tennisti a rete. Si parte col riscaldamento, poi si potrà iniziare!
Si parte con il solito gioco di luci dell'Inalpi Arena, tra poco l'ingresso in campo di Musetti e Alcaraz.
Cosa serve a Musetti per qualificarsi in semifinale
Lorenzo Musetti può conquistare la semifinale delle Atp Finals. Per farlo dovrà battere Carlos Alcaraz, già qualificato per la semifinale grazie al ko di Fritz con De Minaur. In caso di vittoria, con qualunque punteggio (in due o tre set), Musetti sarà anche primo nel girone, evitando così in semifinale Sinner. In quel caso, infatti, sarà Alcaraz vs Jannik...
Un piccolo recap sulla situazione nel gruppo Connors prima del match tra Alcaraz-Musetti e dopo la vittoria di De Minaur su Fritz arrivata nel corso del pomeriggio.
- Carlos Alcaraz (Esp) 2-0 (set 4-1, game 32-23) - IN SEMIFINALE
- Alex De Minaur (Aus) 1-2 (set 3-4, game 37-39)
- Taylor Fritz (Usa) 1-2 (set 3-4, game 36-39) - ELIMINATO
- LORENZO MUSETTI (Ita) 1-1 (set 2-3, game 24-28)
Quasi tutto pronto alla Inalpi Arena, tra poco l'ingresso in campo dei giocatori. Il match sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
Il montepremi del singolare
- Campione imbattuto: $5.071.000
- Vittoria in finale: $2.367.000
- Vittoria in semifinale: $1.183.500
- Vittoria in ogni match del girone: $396.500
- Quota di partecipazione: $331.000
- Riserva: $155.000
Il montepremi complessivo delle Atp Finals è di 15.500.000 dollari. Quest'anno il premio per il campione imbattuto sara di 5,07 milioni di dollari: si tratta del premio più alto mai messo in palio nella storia dell'Atp. Di seguito il prize money turno per turno
I criteri in caso di parità tra più giocatori
- In caso di parità tra due giocatori, avrà la precedenza chi ha vinto lo scontro diretto.
- In caso di parità tra tre giocatori, il criterio di spareggio sarà determinato da:
- Numero di partite giocate
- Totale di set vinti
- Totale di giochi vinti
- Posizione in classifica il lunedì dopo l'ultimo torneo stagionale nel calendario dell'Atp
Alcaraz: "Contento della reazione che ho avuto con Fritz"
Musetti oltre il suo limite: gli servirà anche con Alcaraz
Musetti ha vinto quest'anno un solo match contro top 10 su cemento, proprio con De Minaur martedì scorso
Musetti è diventato martedì il terzo italiano di sempre in grado di vincere almeno un match alle Atp Finals dopo Jannik Sinner e Matteo Berrettini
Alcaraz va a caccia della 70esima vittoria stagionale: 36 di questi successi sono arrivati su cemento
Alcaraz vanta 50 vittorie in carriera contro top 10. Si tratta del sesto giocatore in attività ad aver raggiunto questo traguardo (in questo momento a quota 50 come Medvedev)
Musetti-Alcaraz, tutti i precedenti
- 2022 – Atp Amburgo (F): Musetti b. Alcaraz 6-4, 6-7, 6-4
- 2023 – Roland Garros (R16): Alcaraz b. Musetti 6-3, 6-2, 6-2
- 2023 – Atp Beijing (R16): Alcaraz b. Musetti 6-2, 6-2
- 2024 – Masters 1000 Miami (R16): Alcaraz b. Musetti 6-3, 6-3
- 2025 – Masters 1000 Monte-Carlo (F): Alcaraz b. Musetti 3-6, 6-1, 6-0
- 2025 – Masters 1000 Roma (SF): Alcaraz b. Musetti 6-3, 7-6
- 2025 – Roland Garros (SF): Alcaraz b. Musetti 4-6, 7-6, 6-0, 2-0 rit.
Sarà l'ottava sfida tra i due, la quarta del 2025. Alcaraz è avanti 6-1 nei precedenti e ha vinto i tre match giocati quest'anno, ovvero la finale al Masters 1000 di Monte-Carlo (in cui Musetti ebbe un problema fisico nel terzo set), la semifinale a Roma e al Roland Garros (in cui il carrarino si ritirò sempre per infortunio).
Per Alcaraz sarà una partita importante per il numero 1 di fine anno. In caso di vittoria, infatti, lo spagnolo sarebbe certo di chiudere l'anno davanti a Jannik Sinner. LA SITUAZIONE
Alcaraz: "Non penso al n°1, ma con Musetti sarà importante"
Il cammino di Alcaraz
- RR: vs De Minaur 7-6, 6-2
- RR: vs Fritz 6-7, 7-5, 6-3
Musetti: "Bello vincere così. Alcaraz? Un altro miracolo... "
Il cammino di Musetti
- RR: vs Fritz 3-6, 4-5
- RR: vs De Minaur 7-5, 3-6, 7-5
Sarà una sfida da dentro o fuori per Musetti per continuare il cammino a Torino. Match chiave anche per Alcaraz che, in caso di vittoria, sarebbe certo di chiudere l'anno da n. 1 al mondo
