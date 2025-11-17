Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sinner, ascolti record per la finale alle Atp Finals con Alcaraz su Sky

atp finals

Jannik Sinner vince un’edizione da record per le Atp Finals nella Casa dello Sport di Sky, con oltre 1 milione 450 mila spettatori in total audience e il 7,5% di share per la finale del torneo contro Carlos Alcaraz. Grandi numeri anche nei canali digital

SINNER-ALCARAZ, GLI HIGHLIGHTS

Jannik Sinner trionfa alle Nitto ATP Finals 2025 di Torino e chiude la miglior edizione di sempre del torneo nella Casa dello Sport di Sky. Ieri, l’incontro finale dell’azzurro contro il numero uno del ranking Carlos Alcaraz – in diretta dalle 18 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis – ha raccolto 1 milione 458 mila spettatori medi*, con 2 milione 579 mila contatti unici** e il 7,5% di share*. Ottima performance anche per gli studi post, con la premiazione che è stata seguita da quasi 260 mila spettatori medi**L’edizione 2025 del torneo segna un record per le Nitto ATP Finals su Sky, con ben tre partite oltre gli 800 mila spettatori medi complessivi in total audience* e una media di 500 mila spettatori complessivi per match**.

 

Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go.

** Il dato non include le visioni su Sky Go

Grandi numeri anche sui canali digital di Sky Sport

La settimana delle Nitto ATP Finals ha raccolto grandi numeri anche sui canali digital di Sky Sport. Su SkySport.it sono stati quasi 2 milioni i visitatori unici, con 3,1 milioni le visite e oltre 12,5 milioni le page views. Sui social Sky e NOW i post hanno generato 5,3 milioni di engagement, 81,4 milioni di video views e 196,2 milioni di impression. Performance elevate per la finale, con il sito che registra 590,5 mila unique visitors, 660,7 mila visite e più di 3,4 milioni page views. Sui social 1,4 milioni di engagement, 13 milioni di video views e 38 milioni di impression.

Approfondimento

Sinner, è festa con il team tra risate e spumante

Tennis: Altre Notizie

Sinner, ascolti da record su Sky per il trionfo

atp finals

Jannik Sinner vince un’edizione da record per le Atp Finals nella Casa dello Sport di Sky, con...

Il calendario dell'Italia in Coppa Davis

Tennis

Inizia la settimana delle Finals di Coppa Davis a Bologna. L'Italia scenderà in campo mercoledì...

Malore a uno spettatore durante finale di Sinner

atp finals

La finale delle Atp Finals tra Sinner e Alcaraz è stata sospesa nel primo set (sul punteggio di...

Sinner batte Alcaraz: trionfo bis alle Finals!

atp finals

Jannik Sinner batte Carlos Alcaraz nella finale dei sogni e si conferma campione alle Atp Finals:...

Sinner-Alcaraz, le news verso la finale

atp finals

È il grande giorno della finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz alle Atp Finals di...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS