Sinner-Alcaraz LIVE alle 18 su Sky Sport Uno

E' il grande giorno della finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz alle Atp Finals di Torino. Il match della Inalpi Arena di Torino è in diretta alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog tutti gli aggiornamenti e le news live dai nostri inviati per avvicinarsi alla grande sfida. Entrambi hanno svolto l'ultimo allenamento e non è mancato nemmeno il tempo per un abbraccio