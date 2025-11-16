Sinner-Alcaraz LIVE alle 18 su Sky Sport Uno

Offerte Black Friday
Sinner-Alcaraz alle Atp Finals, il risultato in diretta live della partita

Jannik Sinner affronta Carlos Alcaraz nella finale che mette in palio il titolo alle Atp Finals 2025. Si tratta della 6^ finale stagionale tra il n°1 e il n°2 del mondo. Il match della Inalpi Arena di Torino è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Sinner giocherà la decima finale del 2025: si tratta del suo nuovo record personale, superato il record di nove finali nel 2024.

Sinner è diventato il terzo uomo a giocare le finali di tutti gli Slam e delle Atp Finals nella stessa stagione dopo Roger Federer (2006-07) e Novak Djokovic (2015 e 2023)

E' il grande giorno della finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz alle Atp Finals di Torino. Il match della Inalpi Arena di Torino è in diretta alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog tutti gli aggiornamenti e le news live dai nostri inviati per avvicinarsi alla grande sfida. Entrambi hanno svolto l'ultimo allenamento e non è mancato nemmeno il tempo per un abbraccio

Il match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz: in palio il titolo alle Atp Finals 2025 di Torino

