Boris Becker, è nata la figlia Zoe Vittoria. L'annuncio sui social

Tennis
FOTO: @borisbeckerofficial - Instagram

Il campione tedesco ha annunciato sui social la nascita della figlia con la moglie Lilian de Carvalho: "Benvenuta al mondo Zoë Vittoria Becker", ha scritto il 58enne

È nata venerdì 21 novembre a Milano la figlia di Boris Becker e Lilian de Carvalho. Ad annunciarlo è stato lo stesso campione tedesco con un post pubblicato su Instagram questo sabato 22 novembre, giorno in cui tra l'altro compie 58 anni. "Benvenuta al mondo Zoë Vittoria Becker". Becker è diventato padre per la quinta volta.

