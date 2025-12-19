Next Gen Atp Finals, il programma di oggi su Sky

Giornata decisiva alle Next Gen Atp Finals con tre posti per le semifinali ancora a disposizione. Si parte alle 12 con Basavareddy-Engel, a seguire Blockx-Prizmic. Nella sessione serale il derby spagnolo Landaluce-Jodar e Tien-Budkov Kjaer. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Terza giornata alle Next Gen Atp Finals, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Venerdì decisivo per la qualificazione alle semifinali, con tre posti ancora a disposizione. Si parte con il gruppo rosso, dove Blockx si è già assicurato il passaggio del turno e affronterà il croato Prizmic. Ad aprire il programma, però, sarà Basavareddy-Engel. Nella sessione serale ci saranno i match del gruppo blu, dove tutto è ancora aperto. Prima il derby spagnolo Landaluce-Jodar, poi Tien-Budkov Kjaer.
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 12 - Basavareddy (Usa) vs Engel (Ger)
- non prima delle 13 - Blockx (Bel) vs Prizmic (Cro)
- ore 17 - Landaluce (Esp) vs Jodar (Esp)
- a seguire - Tien (Usa) vs Budkov Kjaer (Nor)