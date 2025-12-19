Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Next Gen Atp Finals, il programma di oggi: partite e orari

Tennis

Giornata decisiva alle Next Gen Atp Finals con tre posti per le semifinali ancora a disposizione. Si parte alle 12 con Basavareddy-Engel, a seguire Blockx-Prizmic. Nella sessione serale il derby spagnolo Landaluce-Jodar e Tien-Budkov Kjaer. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Terza giornata alle Next Gen Atp Finals, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Venerdì decisivo per la qualificazione alle semifinali, con tre posti ancora a disposizione. Si parte con il gruppo rosso, dove Blockx si è già assicurato il passaggio del turno e affronterà il croato Prizmic. Ad aprire il programma, però, sarà Basavareddy-Engel. Nella sessione serale ci saranno i match del gruppo blu, dove tutto è ancora aperto. Prima il derby spagnolo Landaluce-Jodar, poi Tien-Budkov Kjaer.

Leggi anche

Next Gen Atp Finals, i risultati della 2^ giornata

Next Gen Finals, il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 12 - Basavareddy (Usa) vs Engel (Ger)
  • non prima delle 13 - Blockx (Bel) vs Prizmic (Cro)
  • ore 17 - Landaluce (Esp) vs Jodar (Esp)
  • a seguire - Tien (Usa) vs Budkov Kjaer (Nor)

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Next Gen Atp Finals, il programma di oggi su Sky

Tennis

Giornata decisiva alle Next Gen Atp Finals con tre posti per le semifinali ancora a disposizione....

Next Gen Finals, il programma di oggi su Sky

Tennis

Seconda giornata del round robin a Jeddah. Apre Engel-Prizmic, poi Blockx-Basavareddy. In...

Alcaraz si separa da coach Ferrero dopo 7 anni

l'annuncio

Juan Carlos Ferrero non sarà più il coach di Carlos Alcaraz: il clamoroso annuncio arriva via...

Sinner, il nome più cercato su Wikipedia nel 2025

la classifica

Jannik Sinner si conferma la parola più ricercata su Wikipedia in italiano anche nel 2025: il...

Sinner: "Non vedo l'ora di sfidare Alcaraz a Seul"

video

Jannik Sinner ha inviato un videomessaggio dal suo profilo Instagram a tutti i tifosi coreani in...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS