Next Gen Atp Finals, il programma di oggi su Sky

Terza giornata alle Next Gen Atp Finals, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Venerdì decisivo per la qualificazione alle semifinali, con tre posti ancora a disposizione. Si parte con il gruppo rosso, dove Blockx si è già assicurato il passaggio del turno e affronterà il croato Prizmic. Ad aprire il programma, però, sarà Basavareddy-Engel. Nella sessione serale ci saranno i match del gruppo blu, dove tutto è ancora aperto. Prima il derby spagnolo Landaluce-Jodar, poi Tien-Budkov Kjaer.