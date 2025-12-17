Jannik Sinner si conferma la parola più ricercata su Wikipedia in italiano anche nel 2025: il campione di Wimbledon ha preceduto nella speciale classifica Papa Francesco e Papa Leone XIV. Tra i primi dieci anche il suo grande rivale, Carlos Alcaraz

Un anno nel segno del tennis: è quanto emerge dalle ricerche effettuate dagli italiani nel 2025 su Wikipedia in italiano e svelate da Wikimedia Italia, l'Associazione che promuove la conoscenza libera attraverso l'enciclopedia più famosa al mondo. Il tennis è in cima alle curiosità del Paese: Jannik Sinner conquista per il secondo anno di seguito la vetta della classifica delle 10 voci più visitate su Wikipedia in italiano nel 2025. Il rivale, lo spagnolo Carlos Alcaraz, raggiunge l'ottava posizione della classifica. La Top 10 riflette anche le vicende dell'attualità: per la seconda volta nella storia in cui un Papa muore durante l'anno giubilare, il podio vede affiancati Francesco (al terzo posto) e il suo successore, Leone XIV (al secondo). Solo poche posizioni più in basso compaiono la voce Lista dei papi (al sesto posto) e Papa Giovanni Paolo II (al decimo). Spazio anche allo spettacolo: in quarta posizione - con oltre 2,6 milioni di visite - ecco Lucio Corsi, protagonista del Festival di Sanremo, che si colloca al quinto posto.