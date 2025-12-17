Jannik Sinner è il nome più cercato su Wikipedia in italiano nel 2025: la classificala classifica
Jannik Sinner si conferma la parola più ricercata su Wikipedia in italiano anche nel 2025: il campione di Wimbledon ha preceduto nella speciale classifica Papa Francesco e Papa Leone XIV. Tra i primi dieci anche il suo grande rivale, Carlos Alcaraz
Un anno nel segno del tennis: è quanto emerge dalle ricerche effettuate dagli italiani nel 2025 su Wikipedia in italiano e svelate da Wikimedia Italia, l'Associazione che promuove la conoscenza libera attraverso l'enciclopedia più famosa al mondo. Il tennis è in cima alle curiosità del Paese: Jannik Sinner conquista per il secondo anno di seguito la vetta della classifica delle 10 voci più visitate su Wikipedia in italiano nel 2025. Il rivale, lo spagnolo Carlos Alcaraz, raggiunge l'ottava posizione della classifica. La Top 10 riflette anche le vicende dell'attualità: per la seconda volta nella storia in cui un Papa muore durante l'anno giubilare, il podio vede affiancati Francesco (al terzo posto) e il suo successore, Leone XIV (al secondo). Solo poche posizioni più in basso compaiono la voce Lista dei papi (al sesto posto) e Papa Giovanni Paolo II (al decimo). Spazio anche allo spettacolo: in quarta posizione - con oltre 2,6 milioni di visite - ecco Lucio Corsi, protagonista del Festival di Sanremo, che si colloca al quinto posto.
La Top-10 delle parole più ricercate del 2025 su Wikipedia
- 1. Jannik Sinner: 3.877.370 visite
- 2. Papa Francesco: 3.144.224 visite
- 3. Papa Leone XIV: 3.025.143 visite
- 4. Lucio Corsi: 2.640.402 visite
- 5. Rai: 2.552.962 visite
- 6. Lista dei papi: 2.309.967 visite
- 7. Ed Gein: 1.963.923 visite
- 8. Carlos Alcaraz: 1.826.086 visite
- 9. Delitto di Garlasco: 1.802.455 visite
- 10. Papa Giovanni Paolo II: 1.717.407 visite.