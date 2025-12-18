Next Gen Finals, il programma di oggi su Sky

Seconda giornata del round robin a Jeddah. Apre Engel-Prizmic, poi Blockx-Basavareddy. In sessione serale i match del gruppo blu con Jodar-Budkov Kjaer e Tien-Landaluce. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Proseguono le Next Gen Atp Finals, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Giovedì dedicato alla seconda giornata del round robin a Jeddah, che può già essere decisiva in ottica qualificazione. Si parte alle 12 italiane con il gruppo rosso: prima Engel-Prizmic, a seguire Blockx-Basavareddy. Dalle 17, invece, la sessione serale con i match del gruppo blu. Le sorprese Jodar e Budkov Kjaer di fronte per un posto in semifinale, poi Tien-Landaluce.
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 12 - Engel (Ger) vs Prizmic (Cro)
- non prima delle 13 - Blockx (Bel) vs Basavareddy (Usa)
- ore 17 - Jodar (Esp) vs Budkov Kjaer (Nor)
- a seguire - Tien (Usa) vs Landaluce (Esp)