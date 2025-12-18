Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Next Gen Atp Finals, il programma di oggi: partite e orari

Tennis

Seconda giornata del round robin a Jeddah. Apre Engel-Prizmic, poi Blockx-Basavareddy. In sessione serale i match del gruppo blu con Jodar-Budkov Kjaer e Tien-Landaluce. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Proseguono le Next Gen Atp Finals, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Giovedì dedicato alla seconda giornata del round robin a Jeddah, che può già essere decisiva in ottica qualificazione. Si parte alle 12 italiane con il gruppo rosso: prima Engel-Prizmic, a seguire Blockx-Basavareddy. Dalle 17, invece, la sessione serale con i match del gruppo blu. Le sorprese Jodar e Budkov Kjaer di fronte per un posto in semifinale, poi Tien-Landaluce. 

Leggi anche

Next Gen Finals, i risultati della prima giornata

Next Gen Finals, il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 12 - Engel (Ger) vs Prizmic (Cro)
  • non prima delle 13 - Blockx (Bel) vs Basavareddy (Usa)
  • ore 17 - Jodar (Esp) vs Budkov Kjaer (Nor)
  • a seguire - Tien (Usa) vs Landaluce (Esp)

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Next Gen Finals, il programma di oggi su Sky

Tennis

Seconda giornata del round robin a Jeddah. Apre Engel-Prizmic, poi Blockx-Basavareddy. In...

Alcaraz si separa da coach Ferrero dopo 7 anni

l'annuncio

Juan Carlos Ferrero non sarà più il coach di Carlos Alcaraz: il clamoroso annuncio arriva via...

Sinner, il nome più cercato su Wikipedia nel 2025

la classifica

Jannik Sinner si conferma la parola più ricercata su Wikipedia in italiano anche nel 2025: il...

Sinner: "Non vedo l'ora di sfidare Alcaraz a Seul"

video

Jannik Sinner ha inviato un videomessaggio dal suo profilo Instagram a tutti i tifosi coreani in...

Finals 2026, venduti già oltre 100 mila biglietti

Tennis

Per le Atp Finals 2026, in programma a Torino, sono già stati venduti oltre 100 mila biglietti,...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS