Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Sinner, neologismo 'ingiocabile' tra le parole dell'anno 2025 della Treccani

Tennis

Come ogni anno l'enciclopedia Treccani ha pubblicato le parole dell'anno e i neologismi che si sono affermati nel 2025. Uno di questi è ispirato a Jannik Sinner: "ingiocabile" è una delle nuove parole entrate nel vocabilario

Dicembre è sempre il mese dei bilanci dell'anno che sta per finire. Anche per la lingua italiana, in continua evoluzione con l'ingresso di nuove parole. L'enciclopedia Treccani ha pubblicato l'elenco dei vocaboli dell'anno e ha anche certificato l'ingresso di neologismi che si sono affermati grazie all'uso ormai diffuso. Tra le nuove parole che si sono prese un posto di diritto nel vocabolario una è ispirata a Jannik Sinner: "Ingiocabile". Come si legge sul sito Treccani: "Detto di atleta o di squadra così forte che non ci si può giocare contro; imbattibile". E in effetti il campione azzurro ha dimostrato anche nel 2025 di essere pressoché perfetto, con una sequenza di vittorie impressionanti: sei titoli (due Slam, Australian Open e WImbledon, le Atp Finals, due Atp 500 e un Masters 1000, più il Six Kings Slam) e dieci finali (nuovo record personale per finali in una singola stagione) su dodici tornei disputati. Ingiocabile anche per Wikipedia: Jannik Sinner infatti Jannik Sinner conquista per il secondo anno di seguito la vetta della classifica delle 10 voci più visitate sul sito in italiano nel 2025 con il grande rivale, lo spagnolo Carlos Alcaraz, che raggiunge l'ottava posizione della classifica. 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

"Ingiocabile": Sinner e il neologismo dell'anno

Tennis

Come ogni anno l'enciclopedia Treccani ha pubblicato le parole dell'anno e i neologismi che si...

Next Gen Atp Finals, il programma di oggi su Sky

Tennis

Giornata decisiva alle Next Gen Atp Finals con tre posti per le semifinali ancora a disposizione....

Next Gen Finals, il programma di oggi su Sky

Tennis

Seconda giornata del round robin a Jeddah. Apre Engel-Prizmic, poi Blockx-Basavareddy. In...

Alcaraz si separa da coach Ferrero dopo 7 anni

l'annuncio

Juan Carlos Ferrero non sarà più il coach di Carlos Alcaraz: il clamoroso annuncio arriva via...

Sinner, il nome più cercato su Wikipedia nel 2025

la classifica

Jannik Sinner si conferma la parola più ricercata su Wikipedia in italiano anche nel 2025: il...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS