Come ogni anno l'enciclopedia Treccani ha pubblicato le parole dell'anno e i neologismi che si sono affermati nel 2025. Uno di questi è ispirato a Jannik Sinner: "ingiocabile" è una delle nuove parole entrate nel vocabilario

Dicembre è sempre il mese dei bilanci dell'anno che sta per finire. Anche per la lingua italiana, in continua evoluzione con l'ingresso di nuove parole. L'enciclopedia Treccani ha pubblicato l'elenco dei vocaboli dell'anno e ha anche certificato l'ingresso di neologismi che si sono affermati grazie all'uso ormai diffuso. Tra le nuove parole che si sono prese un posto di diritto nel vocabolario una è ispirata a Jannik Sinner: "Ingiocabile". Come si legge sul sito Treccani: "Detto di atleta o di squadra così forte che non ci si può giocare contro; imbattibile". E in effetti il campione azzurro ha dimostrato anche nel 2025 di essere pressoché perfetto, con una sequenza di vittorie impressionanti: sei titoli (due Slam, Australian Open e WImbledon, le Atp Finals, due Atp 500 e un Masters 1000, più il Six Kings Slam) e dieci finali (nuovo record personale per finali in una singola stagione) su dodici tornei disputati. Ingiocabile anche per Wikipedia: Jannik Sinner infatti Jannik Sinner conquista per il secondo anno di seguito la vetta della classifica delle 10 voci più visitate sul sito in italiano nel 2025 con il grande rivale, lo spagnolo Carlos Alcaraz, che raggiunge l'ottava posizione della classifica.