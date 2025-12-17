Alcaraz si separa da coach Ferrero dopo 7 anni

Juan Carlos Ferrero non sarà più il coach di Carlos Alcaraz: il clamoroso annuncio arriva via social dal n°1 del mondo: "È molto difficile per me scrivere questo post, dopo più di sette anni insieme, Juanki ed io abbiamo deciso di porre fine al nostro periodo insieme come allenatore e giocatore". Insieme hanno vinto 24 titoli, compresi 6 titoli dello Slam. L'ex coach: "Avrei voluto continuare..."

Carlos Alcaraz cambia guida tecnica: a partire dal 2026, Juan Carlos Ferrero non sarà più il suo coach. A comunicarlo è stato il n°1 del mondo con un lungo post su Instagram. La collaborazione durava da sette anni: in questo periodo Alcaraz ha conquistato 24 titoli Atp, compresi 6 Slam e occupa attualmente la prima posizione del ranking mondiale.

"Grazie per aver trasformato sogni in realtà, ora nuovi progetti" "È molto difficile per me scrivere questo post... Dopo più di sette anni insieme, Juanki ed io abbiamo deciso di porre fine al nostro periodo insieme come allenatore e giocatore. Grazie per aver trasformato i miei sogni d'infanzia in realtà. Abbiamo iniziato questo viaggio quando ero solo un bambino e mi hai accompagnato in un'avventura incredibile, dentro e fuori dal campo. Ho apprezzato moltissimo ogni singolo passo di questa esperienza con te. Abbiamo raggiunto la vetta, e credo che se i nostri percorsi sportivi dovessero divergere, dovrebbe essere proprio da lassù. Dal traguardo per cui abbiamo sempre lottato e a cui abbiamo sempre aspirato. Sono così tanti i ricordi che mi invadono la mente che sceglierne solo uno sarebbe ingiusto. Mi hai aiutato a crescere come atleta, ma soprattutto come persona. E c'è una cosa a cui tengo immensamente: mi sono goduto il percorso. È questo che custodirò gelosamente, il viaggio che abbiamo condiviso. Ora è arrivato per entrambi un periodo di cambiamenti, che porterà nuove avventure e nuovi progetti. Ma sono certo che li affronteremo nel modo giusto, dando il massimo, come abbiamo sempre fatto. Lavorando sempre insieme. Vi auguro sinceramente il meglio per tutto ciò che vi accadrà. Mi conforta sapere che abbiamo dato tutto, che ci siamo messi a disposizione a vicenda. Grazie di tutto, Juanki!".

Ferrero: "Avrei voluto continuare, chiudo con orgoglio e nostalgia" "Oggi è una giornata difficile - ha scritto Ferrero con un lungo post su Instagram -. Una di quelle quando è difficile trovare le parole giuste. Dire addio non è mai facile, soprattutto quando dietro ci sono così tante esperienze condivise. Abbiamo lavorato sodo, cresciuto insieme e condiviso momenti indimenticabili. Voglio ringraziare per il tempo, la fiducia, l'apprendimento, e soprattutto per le persone che mi hanno circondato durante questo percorso. Porto con me risate, sfide superate, conversazioni, supporto nei momenti difficili e la soddisfazione di aver fatto parte di qualcosa di veramente unico. Oggi si conclude un capitolo molto importante della mia vita. Chiudo con nostalgia, ma anche con orgoglio ed eccitazione per quello che verrà dopo. So che tutto quello che ho vissuto mi ha preparato ad essere migliore. Grazie, Carlos, per la fiducia, l'impegno e per aver reso il tuo modo di competere mi fanno sentire così speciale. Vi auguro il meglio, sia professionalmente che personalmente. Ringrazio anche tutto il team per aver reso il mio lavoro più facile in tutti questi anni. Con te ho imparato che il lavoro non è solo fatto di compiti o risultati, ma anche di persone che ti camminano accanto. Ognuno di voi mi ha lasciato un segno che non dimenticherò mai. Siamo stati una squadra incredibile nonostante le difficoltà, e sono sicuro che continuerete a raggiungere grandi successi. Vorrei aver potuto continuare. Sono convinto che i bei ricordi e le brave persone trovano sempre il modo di incrociarsi. Grazie di cuore".