Sinner e non solo: 11 italiani agli Aus Open 2026

Australian Open 2026, Sinner nella entry list con altri 10 italiani
Svelata l'entry list del primo Slam dell'anno, in programma a Melbourne Park dal 18 gennaio al 1° febbraio. Sono undici gli italiani al via tra maschile (9) e femminile (2): una "pattuglia" guidata da Jannik Sinner e Jasmine Paolini. Alcaraz e Sabalenka saranno le teste di serie n. 1, assente Rune per infortunio mentre nel femminile torna l'ex n. 1 al mondo Karolina Pliskova
- A guidare il seeding in Australia sarà Carlos Alcaraz, per la prima volta testa di serie n. 1 a Melbourne. Tra i big l'unico assente sarà Holger Rune, fermo per infortunio dopo la rottura del tendine d'Achille. Previsto, invece, il rientro di Jack Draper;
- In quattro saranno in tabellone grazie al ranking protetto: Juncheng Shang, Zhizhen Zhang, Emil Ruusuvuori e Thanasi Kokkinakis. Wild card a James Duckworth, Patrick Kypson e Yunchaokete Bu
- Partecipazioni agli Australian Open: 6
- Miglior risultato: ottavi di finale (2024)
- Partecipazioni agli Australian Open: 5
- Miglior risultato: 2° turno (2024)
- Nessuna defezione, invece, nel tabellone femminile con le prime 100 al mondo tutte al via. Guida Aryna Sabalenka, c'è la campionessa in carica Madison Keys;
- In tre utilizzeranno il ranking protetto tra cui l'ex n. 1 al mondo Karolina Pliskova, al rientro nel circuito dopo un lungo stop per infortunio. Wild card all'australian Jones, la statunitense Mandlik e la kazaka Diyas