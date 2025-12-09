Offerte Sky
Australian Open 2026, Sinner nella entry list con altri 10 italiani

entry list fotogallery
13 foto

Svelata l'entry list del primo Slam dell'anno, in programma a Melbourne Park dal 18 gennaio al 1° febbraio. Sono undici gli italiani al via tra maschile (9) e femminile (2): una "pattuglia" guidata da Jannik Sinner e Jasmine Paolini. Alcaraz e Sabalenka saranno le teste di serie n. 1, assente Rune per infortunio mentre nel femminile torna l'ex n. 1 al mondo Karolina Pliskova

Sinner e non solo: 11 italiani agli Aus Open 2026

entry list

Svelata l'entry list del primo Slam dell'anno, in programma a Melbourne Park dal 18 gennaio al 1°...

13 foto

Pietrangeli, camera ardente al Foro Italico. FOTO

ADDIO NICOLA

Oggi a Roma è il giorno dei funerali di Nicola Pietrangeli, morto all'età di 92 anni. In...

26 foto

Gli otto qualificati alle Next Gen Finals 2025

Tennis

Ufficializzati i partecipanti alle Next Gen Atp Finals 2025, in programma a Jeddah dal 17 al 21...

8 foto

Mattarella: "Cordoglio per morte Pietrangeli"

le reazioni

Tante le reazioni alla morte di Nicola Pietrangeli. "I suoi successi sportivi, la sua umana...

15 foto

L'Italia ha due squadre per la Davis: chi come noi

Tennis

Jannik Sinner l'avevo detto: "L'Italia è forte, possiamo vincere la Coppa Davis anche senza di...

11 foto

    José Perlas entra nel team di Musetti

    Tennis

    Lorenzo Musetti ha annunciato l'arrivo di José Perlas. I Roland Garros vinti e l'esperienza di...

    Jasmine Paolini: "Sara Errani sarà nel mio staff"

    Tennis

    Jasmine Paolini ha annunciato che la sua storica compagna di doppio, Sara Errani, farà parte del...

    Sinner e Musetti all'Opening Week degli Aus Open

    Tennis

    Gli azzurri saranno impegnati in due esibizioni nell'opening week degli Australian Open, la...