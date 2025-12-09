Sinner e non solo: 11 italiani agli Aus Open 2026

Svelata l'entry list del primo Slam dell'anno, in programma a Melbourne Park dal 18 gennaio al 1° febbraio. Sono undici gli italiani al via tra maschile (9) e femminile (2): una "pattuglia" guidata da Jannik Sinner e Jasmine Paolini. Alcaraz e Sabalenka saranno le teste di serie n. 1, assente Rune per infortunio mentre nel femminile torna l'ex n. 1 al mondo Karolina Pliskova