Djokovic debutterà nel 2026 all'Atp Adelaide

Novak Djokovic torna ad Adelaide per il torneo Atp 250 dal 12 al 17 gennaio che segnerà anche il suo debutto nel 2026. Il serbo, due volte vincitore, si preparerà così agli Australian Open, primo Slam della stagione
Novak Djokovic tornerà ad Adelaide per iniziare il suo 2026. Lo hanno confermato sui social gli organizzatori dell'Adelaide International, torneo Atp 250 che si svolgerà dal 12 al 17 gennaio e che preparerà agli Australian Open, primo Slam stagionale al via il 18. Djokovic ha già giocato ad Adelaide due volte. L'ex numero 1 Atp ha trionfato nella città del Sud Australia nel 2007 e di nuovo nel 2023. Tra gli altri partecipanti all'Adelaide International figurano Jack Draper, Joao Fonseca, Tommy Paul e Stefanos Tsitsipas.