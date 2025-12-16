Le Next Gen Atp Finals LIVE da mercoledì su Sky

Ancora il grande tennis protagonista su Sky e in streaming su NOW , dopo le indimenticabili emozioni delle Nitto ATP Finals , con il trionfo di Jannik Sinner. Da mercoledì a Jeddah, in Arabia Saudita, al King Abdullah Sports City, scendono in campo le stelle del futuro: gli otto migliori tennisti under 20 del circuito mondiale nel 2025si affrontano per scegliere il campione dell’ ottava edizione delle Next Gen ATP Finals presented by PIF . Il torneo, che ha visto in passato i trionfi di Stefanos Tsitsipas , Jannik Sinner e Carlos Alcaraz , presenta al via questi otto protagonisti divisi in due gironi:

Dove vedere le Next Gen Atp Finals su Sky

Le Next Gen ATP Finals presented by PIF saranno trasmesse interamente live su Sky e NOW, sul canale Sky Sport Tennis da domani, mercoledì 17 dicembre. La squadra di Sky Sport che racconterà il torneo sarà composta da Elena Pero eLuca Boschetto. I commentatori tecnici saranno Fabio Colangelo e Marco Crugnola. Aggiornamenti in tempo reale sul canale all news Sky Sport 24, con studi di approfondimento e analisi prima e dopo gli incontri, sul sito skysport.it e sugli account social di Sky Sport (Instagram, Facebook, Twitter e TikTok).