Le Next Gen Atp Finals LIVE da mercoledì su Sky

Next Gen Atp Finals, dove vedere il torneo in tv e streaming
Mercoledì al via a Jeddah in Arabia Saudita le Next Gen Atp Finals, che decreteranno il miglior giocatore Under 20 della stagione. Nell'albo d'oro nomi importanti come Tsitsipas, Sinner, Alcaraz e Fonseca. Tutto in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
Ancora il grande tennis protagonista su Sky e in streaming su NOW, dopo le indimenticabili emozioni delle Nitto ATP Finals, con il trionfo di Jannik Sinner. Da mercoledì a Jeddah, in Arabia Saudita, al King Abdullah Sports City, scendono in campo le stelle del futuro: gli otto migliori tennisti under 20 del circuito mondiale nel 2025si affrontano per scegliere il campione dell’ottava edizione delle Next Gen ATP Finals presented by PIF. Il torneo, che ha visto in passato i trionfi di Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, presenta al via questi otto protagonisti divisi in due gironi:
- Gruppo blu: Rafael Jodar (Spa), Learner Tien (USA), Martin Landaluce (Spa), Nicolai Budkov Kjaer (Nor)
- Gruppo rosso: Nishesh Basavareddy (USA), Alexander Blockx (Bel), Dino Prizmic (Cro), Justin Engel (Ger)
Dove vedere le Next Gen Atp Finals su Sky
Le Next Gen ATP Finals presented by PIF saranno trasmesse interamente live su Sky e NOW, sul canale Sky Sport Tennis da domani, mercoledì 17 dicembre. La squadra di Sky Sport che racconterà il torneo sarà composta da Elena Pero eLuca Boschetto. I commentatori tecnici saranno Fabio Colangelo e Marco Crugnola. Aggiornamenti in tempo reale sul canale all news Sky Sport 24, con studi di approfondimento e analisi prima e dopo gli incontri, sul sito skysport.it e sugli account social di Sky Sport (Instagram, Facebook, Twitter e TikTok).
La programmazione delle NEXT GEN ATP FINALS in diretta su Sky Sport Tennis e NOW
Mercoledì 17 dicembre (tutti gli incontri live anche su Sky Sport Uno)
- Ore 12: Prizmic-Basavareddy
- A seguire: Blockx-Engel
- Ore 17: Tien-Jodar
- A seguire: Landaluce-Budkov Kjaer
Giovedì 18 dicembre (tutti gli incontri live anche su Sky Sport Uno)
- Ore 12: primo singolare
- A seguire: secondo singolare
- Ore 17: terzo singolare
- A seguire: quarto singolare
Venerdì 19 dicembre
- Ore 12: primo singolare (anche su Sky Sport Uno)
- A seguire: secondo singolare(anche su Sky Sport Uno)
- Ore 17: terzo singolare
- A seguire: quarto singolare
Sabato 20 dicembre
- Ore 17: prima semifinale
- A seguire: seconda semifinale
Domenica 21 dicembre
- Ore 18: finale