Altra domenica con una nuova finale azzurra, da in diretta come sempre su Sky e in streaming su NOW . Occhi puntati sull'Atp 250 di Santiago. Dopo la vittoria di Cobolli ad Acapulco, in Cile è il turno di Luciano Darderi . Alla sua seconda finale Atp del 2026, l'italoargentino sfiderà Yannick Hanfmann (numero 81 al mondo) per conquistare il suo quinto titolo in carriera. Sarà la seconda sfida tra i due, con il tedesco che ha vinto l'unico incontro giocato tra i due (risalente però al 2023). In campo anche nel circuito Wta con le due finali nel '500' di Merida e nel '250' di Austin.

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.