Tennis oggi, il programma dei tornei ATP e WTA del 28 febbraio

Tennis

Luciano Darderi va a caccia del suo quinto titolo in carriera e affronta all'Atp 250 di Santiago il tedesco Hanfmann. Finali in programma anche al Wta 500 di Merida e al 250 di Austin. Tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Altra domenica con una nuova finale azzurra, da in diretta come sempre su Sky e in streaming su NOW. Occhi puntati sull'Atp 250 di Santiago. Dopo la vittoria di Cobolli ad Acapulco, in Cile è il turno di Luciano Darderi. Alla sua seconda finale Atp del 2026, l'italoargentino sfiderà Yannick Hanfmann (numero 81 al mondo) per conquistare il suo quinto titolo in carriera. Sarà la seconda sfida tra i due, con il tedesco che ha vinto l'unico incontro giocato tra i due (risalente però al 2023). In campo anche nel circuito Wta con le due finali nel '500' di Merida e nel '250' di Austin.

Il programma di oggi su Sky e NOW

  • Alle 19 - Townsend (Usa) vs Stearns (Usa), finale WTA 250 Austin su Sky Sport Tennis
  • Alle 23.30 – DARDERI (Ita) vs Hanfmann (Ger), finale ATP 250 Santiago su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
  • Alle 00.00 – Bucsa (Spa) vs Frech (Pol), finale WTA 500 Merida su Sky Sport Arena

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

