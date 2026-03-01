Wta Merida, Paolini fuori in semifinale: Bucsa vince 7-5, 6-4wta merida
Sconfitta in semifinale al Wta 500 di Merida per Jasmine Paolini, ko contro la spagnola Bucsa in due set (7-5, 6-4). Il torneo è in diretta su Sky e in streaming su NOW
Si è chiuso in semifinale il percorso di Jasmine Paolini al Wta 500 di Merida. L'azzurra, in tabellone grazie a una wild card, ha perso contro la spagnola Cristina Bucsa, numero 63 del ranking Wta, con il punteggio di 7-5, 6-4 in un'ora e 34 minuti di gioco. In finale, Bucsa affronterà la polacca Magdalena Frech.
La cronaca del match
Il primo set è stato molto particolare. Paolini ha perso due volte la battuta (nel quinto e settimo gioco) ma è comunque riuscita a conquistare il 5-5 dopo esser andata sotto 2-5. Rimonta che però non è bastata, perché Jasmine ha subito nel game successivo il break che ha permesso alla spagnola di aggiundicarsi il primo parziale. Situazione leggermente diversa nel secondo set, in cui Paolini è riuscita a recuperare solo un break rispetto ai due subiti in apertura (era andata sotto 0-3), con Bucsa che ha chiuso al primo match point a disposizione.