La cronaca del match

Il primo set è stato molto particolare. Paolini ha perso due volte la battuta (nel quinto e settimo gioco) ma è comunque riuscita a conquistare il 5-5 dopo esser andata sotto 2-5. Rimonta che però non è bastata, perché Jasmine ha subito nel game successivo il break che ha permesso alla spagnola di aggiundicarsi il primo parziale. Situazione leggermente diversa nel secondo set, in cui Paolini è riuscita a recuperare solo un break rispetto ai due subiti in apertura (era andata sotto 0-3), con Bucsa che ha chiuso al primo match point a disposizione.