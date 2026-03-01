In India brilla la stella di Federico Cinà. Il 18enne palermitano ha conquistato il primo titolo Challenger in carriera nel Maha Open, torneo Challenger 75 che si gioca sul cemento di Pune. Un trionfo al cardiopalma, arrivato grazie alla vittoria in finale sul britannico Felix Gill, n. 300 al mondo, con il punteggio di 6-3, 5-7, 7-6. Non è stata una partita facile per Cinà, salito in cattedra nel momento decisivo del terzo set quando ha annullato cinque match point nel dodicesimo gioco, con il proprio servizio. Arrivati al tiebreak, il palermitano ha dominato con un netto 7-1, con sette punti consecutivi da 0-1. Quello di Cinà è il secondo titolo Challenger italiano del 2026 dopo il trionfo di Franco Agamenone lo scorso gennaio sulla terra rossa di Buenos Aires.