Arriva il primo titolo Challenger in carriera per Federico Cinà che trionfa sul cemento di Pune, in India, battendo in finale il britannico Gill in tre set, dopo aver annullato cinque match point. Il palermitano entrerà da lunedì tra i primi 200 al mondo
In India brilla la stella di Federico Cinà. Il 18enne palermitano ha conquistato il primo titolo Challenger in carriera nel Maha Open, torneo Challenger 75 che si gioca sul cemento di Pune. Un trionfo al cardiopalma, arrivato grazie alla vittoria in finale sul britannico Felix Gill, n. 300 al mondo, con il punteggio di 6-3, 5-7, 7-6. Non è stata una partita facile per Cinà, salito in cattedra nel momento decisivo del terzo set quando ha annullato cinque match point nel dodicesimo gioco, con il proprio servizio. Arrivati al tiebreak, il palermitano ha dominato con un netto 7-1, con sette punti consecutivi da 0-1. Quello di Cinà è il secondo titolo Challenger italiano del 2026 dopo il trionfo di Franco Agamenone lo scorso gennaio sulla terra rossa di Buenos Aires.
L'ingresso in top 200
Seguito in India dal preparatore atletico Eric Hernandez, Cinà si è assicurato l'ingresso in top 200 per la prima volta in carriera e il nuovo best ranking: da lunedì sarà n. 183 al mondo, con 40 posizioni guadagnate rispetto a inizio torneo. Un balzo in avanti considerevole per il palermitano che nel 2026 punterà all'ingresso tra i primi 100 al mondo. Un percorso di crescita costante, seguito passo passo da papà Francesco, suo coach, da Eric Hernandez (entrato quest'anno nel team dopo una lunga collaborazione con Daniil Medvedev) e dalla Federazione Italiana Tennis e Padel.