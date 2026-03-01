Offerte Sky
Atp Santiago, Darderi in finale: Baez battuto in due set

atp santiago

Seconda finale del 2026 per Luciano Darderi: al 250 di Santiigo, l'italoargentino ha battuto Baez in due set (6-4, 6-3). Sfiderà per il titolo il tedesco Hanfmann. Il torneo è in diretta su Sky e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Luciano Darderi è in finale all'Atp 250 di Santiago del Cile. L'azzurro ha battuto l'argentino Sebastian Baez con il punteggio di 6-4, 6-3 in un'ora e 30 minuti di gioco. Dopo quella di Buenos Aires (persa contro Cerundolo), in quel di Santiago Darderi giocherà la seconda finale del 2026: sfiderà il tedesco Yannick Hanfmann per conquistare il suo quinto titolo Atp.

La cronaca del match

Il primo set è stato molto combattuto. Darderi ha subito perso il servizio in apertura, ma ha risposto con un immediato controbreak. Stessa scena, solo a parti inverse, anche nel quarto e nono gioco. Sul 5-4 in risposta, Darderi ha strappato nuovamente la battuta a Baez e portato a casa il primo parziale in 42 minuti. Nel secondo set solo un break ha fatto la differenza: quello conquistato dall'italoargentino nel secondo game. Sul 5-2 in risposta Darderi ha sprecato anche due match point, ma ha chiuso la partita al servizio subito dopo.

