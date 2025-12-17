Sinner: "Non vedo l'ora di sfidare Alcaraz a Seul"

Sinner-Alcaraz, match esibizione a Seul: Jannik saluta sui social i tifosi coreani. VIDEOvideo
Jannik Sinner ha inviato un videomessaggio dal suo profilo Instagram a tutti i tifosi coreani in attesa del match di esibizione del prossimo 10 gennaio contro Carlos Alcaraz: "Ciao a tutti, non vedo l'ora di tornare in campo e vivere una grande serata di tennis", ha detto il n°2 del mondo
"Corea, ci vediamo presto". Jannik Sinner prepara il suo debutto nel 2026, in programma il prossimo 10 gennaio a Seul in un match esibizione contro Carlos Alcaraz, n°1 del ranking Atp. Il n.2 del tennis mondiale ha inviato un videomessaggio dal suo profilo Instagram ai tifosi coreani: "Sono davvero emozionato di tornare in campo e non vedo l'ora di vivere una fantastica serata di tennis all'Hyundai Centre. Non vedo l'ora di incontrare tutti i fan a Seul", le parole di Sinner, che dal 18 gennaio difenderà il titolo agli Australian Open.