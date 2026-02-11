A Doha Cocciaretto affronta l'americana Li per un posto nei quarti di finale. All'Atp 250 di Buenos Aires, invece, di nuovo in campo Berrettini che se la vede contro Kopriva. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Altra giornata di tennis da vivere come sempre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Al Wta 1000 di Doha riflettori puntati su Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana, lucky loser del torneo, è reduce dalla straordinaria vittoria per 6-4, 6-2 contro la numero 5 al mondo Coco Gauff e affronta l'americana Ann Li (numero 41 del ranking Wta) per un posto nei quarti di finale. Sarà la terza sfida tra le due, con i precedenti al momento in perfetta parità (1-1). A Buenos Aires, invece, toccherà di nuovo a Matteo Berrettini. Reduce dal debutto vincente contro la wild card argentina Coria in due set, l'azzurro sfiderà agli ottavi di finale il ceco Vit Kopriva per la prima volta a livello Atp.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 11 – Simulcast Sky Sport Tennis (fino alle 16)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 11.30 – Wta Doha: Li (Usa) vs COCCIARETTO (Ita)
- a seguire – Atp Rotterdam: Tsitsipas (Gre) vs Rinderknech (Fra)
- non prima delle 14.30 – Atp Rotterdam: Hurkcaz (Pol) vs Bublik (Kaz)
- a seguire – Wta Doha: Zheng (Chn) vs Rybakina (Kaz)
- non prima delle 19.30 – Atp Buenos Aires: Kopriva (Cze) vs BERRETTINI (Ita)
- non prima delle 22.30 – Atp Buenos Aire: Fonseca (Bra) vs Tabilo (Chi)
- non prima delle 24 – Atp Buenos Aires: Cerundolo (Arg) vs Dellien (Bol)
- a seguire – Atp Dallas: Korda (Usa) vs Tiafoe (Usa)
SKY SPORT MIX (211)
- ore 11 – Simulcast Sky Sport Tennis (fino alle 20)
- dalle 21.30 – Simulcast Sky Sport Tennis
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.