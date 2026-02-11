Altra giornata di tennis da vivere come sempre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Al Wta 1000 di Doha riflettori puntati su Elisabetta Cocciaretto . La marchigiana, lucky loser del torneo, è reduce dalla straordinaria vittoria per 6-4, 6-2 contro la numero 5 al mondo Coco Gauff e affronta l'americana Ann Li (numero 41 del ranking Wta) per un posto nei quarti di finale. Sarà la terza sfida tra le due, con i precedenti al momento in perfetta parità (1-1). A Buenos Aires, invece, toccherà di nuovo a Matteo Berrettini . Reduce dal debutto vincente contro la wild card argentina Coria in due set, l'azzurro sfiderà agli ottavi di finale il ceco Vit Kopriva per la prima volta a livello Atp.

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.