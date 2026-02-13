Offerte Sky
Musetti migliora dopo l'infortunio: le news sulle sue condizioni. Valutazioni sul rientro

Tennis

Dopo l'infortunio arrivato durante i quarti di finale dell'Australian Open, Lorenzo Musetti procede nel recupero. Le ultime news parlano di una condizione in via di miglioramento. Il lavoro in palestra procede bene, parallelamente a quello sul bacino con l'osteopata, e lunedì un controllo darà risposte più esaustive sui tempi per il ritorno in campo

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Prosegue il recupero di Lorenzo Musetti. Gli esami di controllo hanno lasciato buone sensazioni: è sulla via della guarigione, anche se c'è bisogno di ancora un po' di giorni. Il giocatore sta bene e fa quasi tutto normalmente in palestra senza fastidi. In parallelo sta eseguendo un lavoro specifico con l'osteopata, specifico sul bacino. Per le tempistiche del rientro ci sono ancora valutazioni da fare. Lunedì 16 febbraio ulteriore controllo per avere maggiori informazioni.

