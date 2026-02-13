Prosegue il recupero di Lorenzo Musetti. Gli esami di controllo hanno lasciato buone sensazioni: è sulla via della guarigione, anche se c'è bisogno di ancora un po' di giorni. Il giocatore sta bene e fa quasi tutto normalmente in palestra senza fastidi. In parallelo sta eseguendo un lavoro specifico con l'osteopata, specifico sul bacino. Per le tempistiche del rientro ci sono ancora valutazioni da fare. Lunedì 16 febbraio ulteriore controllo per avere maggiori informazioni.