Novak Djokovic non parteciperà all'Atp 500 di Doha (dal 16 febbraio il torneo è in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW ). Il finalista dell'Australian Open rinuncia al torneo per un affaticamento, come comunicato sulle pagine ufficiali del torneo

Novak Djokovic non sarà al via dell'ATP 500 di Doha, fermato da un affaticamento muscolare che lo costringe a rinunciare al torneo in programma dal 9 al 16 febbraio in Qatar. Il serbo paga ancora le energie spese all’Australian Open, dove aveva superato Jannik Sinner in semifinale prima di arrendersi in finale a Carlos Alcaraz. La notizia del forfait è stata comunicata dai profili ufficiali della competizione. A Doha, invece, saranno regolarmente presenti Sinner e Alcaraz. Intanto Djokovic in questi giorni si trova a Milano, dove sta seguendo le Olimpiadi di Milano-Cortina.