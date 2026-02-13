Bolelli/Vavassori aprono il programma all'Atp 500 di Rotterdam. A Doha Errani/Paolini vanno a caccia della finale, mentre a mezzanotte Darderi affronta nei quarti di finale di Buenos Aires lo spagnolo Martinez. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Venerdì di tennis tutto da seguire come sempre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si parte con l'Atp 500 di Rotterdam, dove alle 11 scenderanno in campo Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro il duo Gille/Verbeek per un posto in semifinale. Alle 19.30, invece, al Wta 1000 di Doha toccherà a Sara Errani e Jasmine Paolini che affronteranno Hsieh/Ostapenko per conquistare la finale. Non prima di mezzanotte, all'Atp 250 di Buenos Aires Luciano Darderi giocherà il quarto di finale contro lo spagnolo Martinez.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
- ore 17 - Simulcast Sky Sport Uno (fino alle 18.45)
- ore 11 - Atp Rotterdam: Gille/Verbeek vs BOLELLI/VAVASSORI (Ita)
- non prima delle 13 - Atp Rotterdam: Humbert (Fra) vs O'Connell (Aus)
- a seguire - Atp Rotterdam: De Minaur (Aus) vs Van de Zandschulp (Ned)
- ore 17 - Atp Buenos Airesa: Tabilo (Chi) vs Atcheverry (Arg)
- non prima delle 19.30 - Wta Doha: ERRANI/PAOLINI (Ita) vs Hsieh/Ostapenko
- a seguire - Atp Rotterdam: Munar (Spa) vs Bublik (Kaz)
- non prima delle 24 - Atp Buenos Aires: Martinez (Spa) vs DARDERI (Ita)
- ore 13 - Simulcast Sky Sport Tennis (fino alle 20.15)
- ore 22.15 - Simulcast Sky Sport Tennis (fino alle 00.30)
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.