Buona la prima ad Acapulco per Flavio Cobolli e Mattia Bellucci: il romano supera la wild card messicana Pacheco Mendez con un doppio 7-6 mentre il lombardo piega l'australiano Hijikata in due set. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sofferto, ma vincente: è il riassunto dell'esordio di Flavio Cobolli ad Acapulco. Il tennista romano è al secondo turno dell'Atp 500 messicano grazie alla vittoria su Rodrigo Pacheco Mendez, n. 218 al mondo e in tabellone con una wild card, con un doppio 7-6 in due ore di gioco. Una partita tutt'altro che semplice per Cobolli che, in una giornata con solo il 47% di prime in campo, ha dovuto recuperare un break di svantaggio in entrambi i set. Alti e bassi per l'azzurro (30 vincenti e 33 gratuiti), risolutivo nei tiebreak vinti entrambi per 7-3. Cobolli tornerà in campo nella notte tra mercoledì e giovedì contro il ceco Dalibor Svrcina, n. 123 Atp, che ha superato in due set l'australiano Duckworth. Tra di loro non ci sono precedenti.