Buona la prima ad Acapulco per Flavio Cobolli e Mattia Bellucci: il romano supera la wild card messicana Pacheco Mendez con un doppio 7-6 mentre il lombardo piega l'australiano Hijikata in due set.
Sofferto, ma vincente: è il riassunto dell'esordio di Flavio Cobolli ad Acapulco. Il tennista romano è al secondo turno dell'Atp 500 messicano grazie alla vittoria su Rodrigo Pacheco Mendez, n. 218 al mondo e in tabellone con una wild card, con un doppio 7-6 in due ore di gioco. Una partita tutt'altro che semplice per Cobolli che, in una giornata con solo il 47% di prime in campo, ha dovuto recuperare un break di svantaggio in entrambi i set. Alti e bassi per l'azzurro (30 vincenti e 33 gratuiti), risolutivo nei tiebreak vinti entrambi per 7-3. Cobolli tornerà in campo nella notte tra mercoledì e giovedì contro il ceco Dalibor Svrcina, n. 123 Atp, che ha superato in due set l'australiano Duckworth. Tra di loro non ci sono precedenti.
Bellucci supera Hijikata
Sorride anche Mattia Bellucci che ritrova la vittoria dopo quattro ko di fila nel circuito maggiore. Il lombardo ha superato in due set l'australiano Rinky Hijikata (n. 115 Atp) con il punteggio di 7-6, 6-3 in 2 ore e 5 minuti. Una partita combattuta, segnata dalle difficoltà al servizio di entrambi i tennisti. Hijikata, che nel match ha commesso 36 gratuiti, ha perso sei volte il servizio. Quattro break subiti, invece, da Bellucci che nel primo set aveva servito per il parziale sul 5-4, subendo poi il controbreak che ha trascinato il set al tiebreak. Nel secondo set la partita gira dal 2-1 in favore dell'australiano, quando Mattia vince cinque dei successivi sei game giocati. Al secondo turno Bellucci affronterà Alejandro Davidovich Fokina, n. 4 del seeding in Messico, nel remake della sfida dello scorso anno vinta dallo spagnolo in tre set.