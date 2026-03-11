Offerte Sky
Atp Indian Wells, il programma di oggi: partite e orari

atp indian wells

Il primo Masters 1000 della stagione conclude gli ottavi di finale. L'uomo più atteso è ovviamente il n°1 del mondo Carlos Alcaraz che affronta il norvegese Ruud. C'è anche Djokovic contro Draper, mentre nel doppio femminile tornano Paolini/Errani. Il torneo di Indian Wells è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Ottava giornata al Masters 1000 di Indian Wells, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. In campo il n°1 del mondo Carlos Alcaraz, che cerca di allungare l'impressionante striscia di 14 vittorie consecutive conseguite in questo 2026 con il pass per i quarti di finale in California. Avversario sarà il norvegese Casper Ruud, che gli rievoca dolci ricordi: contro di lui vinse il suo primo Slam a New York. Occhi puntati anche su Novak Djokovic, che seppur lontano dalla forma migliore è sempre lì a giocarsela. L'ex n°1 del mondo se la vedrà con il britannico Jack Draper, che punta a tornare ai suoi livelli dopo l'infortunio che lo ha tenuto a lungo ai box.  In campo anche Medvedev-Michelsen e Hijikata-Norrie. Tra le donne attesa per Swiatek e Rybakina in singolare, in doppio invece spazio sul Centrale in notturna per Errani/Paolini

Sinner supera l'esame Fonseca: è ai quarti

