Atp Indian Wells, il programma di oggi: partite e orariatp indian wells
Il primo Masters 1000 della stagione conclude gli ottavi di finale. L'uomo più atteso è ovviamente il n°1 del mondo Carlos Alcaraz che affronta il norvegese Ruud. C'è anche Djokovic contro Draper, mentre nel doppio femminile tornano Paolini/Errani. Il torneo di Indian Wells è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Ottava giornata al Masters 1000 di Indian Wells, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. In campo il n°1 del mondo Carlos Alcaraz, che cerca di allungare l'impressionante striscia di 14 vittorie consecutive conseguite in questo 2026 con il pass per i quarti di finale in California. Avversario sarà il norvegese Casper Ruud, che gli rievoca dolci ricordi: contro di lui vinse il suo primo Slam a New York. Occhi puntati anche su Novak Djokovic, che seppur lontano dalla forma migliore è sempre lì a giocarsela. L'ex n°1 del mondo se la vedrà con il britannico Jack Draper, che punta a tornare ai suoi livelli dopo l'infortunio che lo ha tenuto a lungo ai box. In campo anche Medvedev-Michelsen e Hijikata-Norrie. Tra le donne attesa per Swiatek e Rybakina in singolare, in doppio invece spazio sul Centrale in notturna per Errani/Paolini.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
- Sky Sport Tennis diretta dalle 19
- Sky Sport Arena diretta dalle 19
Tutti i match su Sky Sport ed Extra Plus
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.