Ottava giornata al Masters 1000 di Indian Wells , da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . In campo il n°1 del mondo Carlos Alcaraz , che cerca di allungare l'impressionante striscia di 14 vittorie consecutive conseguite in questo 2026 con il pass per i quarti di finale in California. Avversario sarà il norvegese Casper Ruud , che gli rievoca dolci ricordi: contro di lui vinse il suo primo Slam a New York. Occhi puntati anche su Novak Djokovic, che seppur lontano dalla forma migliore è sempre lì a giocarsela. L'ex n°1 del mondo se la vedrà con il britannico Jack Draper , che punta a tornare ai suoi livelli dopo l'infortunio che lo ha tenuto a lungo ai box. In campo anche Medvedev-Michelsen e Hijikata-Norrie. Tra le donne attesa per Swiatek e Rybakina in singolare, in doppio invece spazio sul Centrale in notturna per Errani/Paolini .

