Il russo gioca una gran partita contro Michelsen (6-2, 6-4) e si qualifica ai quarti di finale centrando la settima vittoria consecutiva. Avanza anche Norrie, che ha sconfitto Hijikata per 6-4, 6-2 e attende uno tra Alcaraz e Ruud. Il torneo di Indian Wells è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

