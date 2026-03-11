Offerte Sky
Atp Indian Wells, i risultati di oggi: Medvedev ai quarti

atp indian wells

Il russo gioca una gran partita contro Michelsen (6-2, 6-4) e si qualifica ai quarti di finale centrando la settima vittoria consecutiva. Avanza anche Norrie, che ha sconfitto Hijikata per 6-4, 6-2 e attende uno tra Alcaraz e Ruud. Il torneo di Indian Wells è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Daniil Medvedev è ai quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Il russo, testa di serie numero 11, ha battuto l'americano Alex Michelsen con il punteggio di 6-2, 6-4 in un'ora e 27 minuti di gioco. Una grande partita da parte di Medvedev, ai quarti di finale (il 26° a livello '1000') a Indian Wells per il quarto anno consecutivo. Al prossimo turno affronterà il vincente del match tra Djokovic e DraperÈ ai quarti di finale anche Cameron Norrie. Già campione nel 2021 a Indian Wells, il britannico ha superato il qualificato australiano Rinky Hijikata in due set per 6-4, 6-2. Per Norrie si tratta del quinto quarto di finale a livello '1000', il quarto per la precisione in California.

Atp Indian Wells, i principali risultati di mercoledì 11 marzo

UOMINI

  • [Q] Hijikata (Aus) vs [27] Norrie (Gbr) 4-6, 2-6
  • [11] Medvedev vs Michelsen (Usa) 6-2, 6-4
  • [1] Alcaraz (Esp) vs [13] Ruud (Nord)
  • [3] Djokovic (Srb) vs [14] Draper (Gbr)

DONNE

  • [13] Muchova (Cze) vs [2] Swiatek (Pol) 2-6, 0-6
  • [5] Pegula (Usa) vs [12] Bencic (Sui) 6-3, 7-6
  • Siniakova (Cze) vs [9] Svitolina (Ukr)
  • Kartal (Gbr) vs [3] Rybakina (Kaz)

