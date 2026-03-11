C'è Learner Tien sul cammino di Jannik Sinner al Masters 1000 di Indian Wells. Il numero due al mondo, reduce dalla vittoria con un doppio 7-6 contro il brasiliano Joao Fonseca, se la vedrà contro il mancino statunitense (testa di serie numero 25) per conquistare un posto in semifinale. Tien viene dal successo in tre set contro lo spagnolo Davidovich Fokina e nel corso del torneo ha anche eliminato il numero 8 del mondo Ben Shelton nel derby americano. Il match tra Sinner e Tien è in programma nella giornata di giovedì 12 marzo (con orario da definire) e sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.