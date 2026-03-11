Offerte Sky
Sinner-Tien all'Atp Indian Wells, dove vedere in tv e streaming

atp indian wells

Jannik Sinner torna in campo al Masters 1000 di Indian Wells. Il numero due al mondo sfida nei quarti di finale l'americano Tien (testa di serie numero 25). I due si affronteranno giovedì 12 marzo (con orario da definire) in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

C'è Learner Tien sul cammino di Jannik Sinner al Masters 1000 di Indian Wells. Il numero due al mondo, reduce dalla vittoria con un doppio 7-6 contro il brasiliano Joao Fonseca, se la vedrà contro il mancino statunitense (testa di serie numero 25) per conquistare un posto in semifinale. Tien viene dal successo in tre set contro lo spagnolo Davidovich Fokina e nel corso del torneo ha anche eliminato il numero 8 del mondo Ben Shelton nel derby americano. Il match tra Sinner e Tien è in programma nella giornata di giovedì 12 marzo (con orario da definire) e sarà in diretta  su Sky Sport e in streaming su NOW.

I precedenti

Sarà la seconda sfida tra i due. L'unico precedente risale alla finale dell'Atp 500 di Pechino dello scorso 1° ottobre, in cui a vincere fu Jannik con un doppio 6-2  in poco meno di un'ora e un quarto. Quella di Pechino è stata la prima finale di Tien nel circuito maggiore. 

  • Atp Pechino 2025 (F): Sinner b. Tien 6-2, 6-2

Approfondimento

Tien, chi è il prossimo avversario di Sinner

