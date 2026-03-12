Nuova giornata di tennis da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Al Masters 1000 di Indian Wells ci sono i quarti di finale . È il giorno del ritorno in campo Jannik Sinner . Il numero due al mondo, che viene dalla vittoria contro Joao Fonseca agli ottavi, se la vedrà alle ore 21 contro l'americano Learner Tien (testa di serie numero 25). Sarà la seconda sfida tra i due, con Jannik che ha vinto l'unico precedente giocato lo scorso ottobre nella finale dell'Atp 500 di Pechino. Protagonista nella notte italiana Carlos Alcaraz . Il numero 1 al mondo affronterà Cameron Norrie per la nona volta a livello Atp, con i precedenti che vedono avanti lo spagnolo 5-3, anche se il britannico ha vinto l'ultimo incontro tra i due (al Masters 1000 di Parigi lo scorso ottobre). Dopo aver eliminato Novak Djokovic al tiebreak del terzo set, il campione in carica Jack Draper continua la difesa del titolo e sfiderà per un posto in semifinale il russo Daniil Medvedev . Il numero 4 al mondo Alexander Zverev , invece, giocherà contro il francese Arthur Fils . Nel doppio femminile, Sara Errani e Jasmine Paolini affrontano il duo Siniakova/Townsend.

