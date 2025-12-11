Ranking Atp e Wta, i tennisti che hanno guadagnato più posizioni nel 2025
Da Brooksby a Bencic, passando per Opelka e non solo: anche quest'anno tra Atp e Wta abbiamo assistito a incredibili scalate dei ranking. Il "climber" per eccellenza è Brooksby che aveva iniziato il 2025 senza classifica e l'ha chiuso in top 60. Di seguito i dieci "scalatori" della stagione, tra maschile e femminile
- A inizio anno: senza ranking
- Oggi: n. 53 Atp
- A inizio anno: n. 293 Atp
- Oggi: n. 50 Atp
- Posizione guadagnate: 243
- A inizio anno: n. 316 Atp
- Oggi: n. 79 Atp
- Posizioni guadagnate: 237
- A inizio anno: n. 235 Atp
- Oggi: n. 94 Atp
- Posizioni guadagnate: 141
- A inizio anno: n. 197 Atp
- Oggi: n. 58 Atp
- Posizioni guadagnate: 139
- A inizio anno: n. 596 Wta
- Oggi: n. 98 Wta
- Posizioni guadagnate: 498
- A inizio anno: n. 489 Wta
- Oggi: n. 11 Wta
- Posizioni guadagnate: 478
- A inizio anno: n. 540 Wta
- Oggi: n. 81 Wta
- Posizioni guadagnate: 459
- A inizio anno: n. 470 Wta
- Oggi: n. 92 Wta
- Posizioni guadagnate: 378
- A inizio anno: n. 412 Wta
- Oggi: n. 53 Wta
- Posizioni guadagnate: 359