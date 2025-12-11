Da Brooksby a Bencic, passando per Opelka e non solo: anche quest'anno tra Atp e Wta abbiamo assistito a incredibili scalate dei ranking. Il "climber" per eccellenza è Brooksby che aveva iniziato il 2025 senza classifica e l'ha chiuso in top 60. Di seguito i dieci "scalatori" della stagione, tra maschile e femminile