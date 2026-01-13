L'Italtennis fa 5 su 8 nella seconda giornata delle qualificazioni a Melbourne Park. Avanzano al secondo turno Travaglia, Maestrelli (che ha vinto il derby con Giustino), Cinà, Stefanini e Ambrosio; fuori Cecchinato e Pieri

Bilancio positivo per l'Italtennis nella seconda giornata di qualificazioni agli Australian Open, con cinque azzurri che hanno raggiunto il secondo turno. In campo maschile avanzano Stefano Travaglia, Francesco Maestrelli e Federico Cinà. Per Travaglia vittoria in tre set sulla wild card australiana Ellis: 6-3, 4-6, 6-1 lo score in un'ora e 51 minuti. Maestrelli, invece, ha vinto il derby azzurro contro Lorenzo Giustino con il punteggio di 7-6, 6-1. Ultimo successo di giornata quello di Federico Cinà: al debutto tra i grandi agli Australian Open, il 18enne palermitano ha superato in tre set (6-4, 6-7, 6-3) il sudafricano Harris. Niente da fare, infine, per Marco Cecchinato, battuto dal belga Blockx. In campo femminile parte bene il cammino di Lucrezia Stefanini e Silvia Ambrosio (per la 28enne nata in Germania era l'esordio Slam) che hanno eliminato rispettivamente l'olandese Vedder e la messicana Sanchez. Fuori Jessica Pieri contro la francese Tan.