Atp Adelaide, Vavassori al 2° turno: Diallo battuto in due setatp adelaide
Vavassori continua il suo cammino ad Adelaide: entrato in tabellone dalle qualificazioni, l'azzurro supera Diallo in due set e accede agli ottavi di finale. Per Wave è la prima vittoria con un top 50 da febbraio 2025. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Non solo doppio, ma anche singolare. Andrea Vavassori brilla all'Atp 250 di Adelaide e raggiunge il secondo turno grazie alla vittoria in due set sul n. 41 al mondo Gabriel Diallo: 6-3, 7-6 il punteggio finale in un'ora e 49 minuti di gioco. Una prova solida del tennista torinese, n. 336 Atp in singolare, che ha fatto la differenza al servizio (86% di punti vinti con la prima) e ha sfruttato i tanti errori gratuiti (32) commessi dal canadese. Per Vavassori è un cammino da favola, iniziato nelle qualificazioni da alternate: prima le vittorie contro Collignon e Tirante per raggiungere il main draw, adesso quella su Diallo. Tutte senza perdere alcun set. E pensare che Wave non giocava un match in singolare da settembre (contro Mannarino nelle quali di Pechino) e nel 2025 ha disputato appena 14 incontri nella specialità.
Al 2° turno contro Tsitsipas o Vukic
Per Vavassori è la prima vittoria contro un top 50 da febbraio 2025, quando Felix Auger-Aliassime fu costretto al ritiro a Rotterdam sul 6-7, 6-4 per un problema fisico. Il torinese affronterà al secondo turno Stefanos Tsitsipas, numero 7 del seeding, o Aleksandar Vukic, proveniente dalle qualificazioni. Wave giocherà ad Adelaide anche in doppio con Bolelli: gli azzurri entreranno in gioco al secondo turno contro Johnson/Zielinski o Behar/Vliegen.