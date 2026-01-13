Vavassori continua il suo cammino ad Adelaide: entrato in tabellone dalle qualificazioni, l'azzurro supera Diallo in due set e accede agli ottavi di finale. Per Wave è la prima vittoria con un top 50 da febbraio 2025. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Non solo doppio, ma anche singolare. Andrea Vavassori brilla all'Atp 250 di Adelaide e raggiunge il secondo turno grazie alla vittoria in due set sul n. 41 al mondo Gabriel Diallo: 6-3, 7-6 il punteggio finale in un'ora e 49 minuti di gioco. Una prova solida del tennista torinese, n. 336 Atp in singolare, che ha fatto la differenza al servizio (86% di punti vinti con la prima) e ha sfruttato i tanti errori gratuiti (32) commessi dal canadese. Per Vavassori è un cammino da favola, iniziato nelle qualificazioni da alternate: prima le vittorie contro Collignon e Tirante per raggiungere il main draw, adesso quella su Diallo. Tutte senza perdere alcun set. E pensare che Wave non giocava un match in singolare da settembre (contro Mannarino nelle quali di Pechino) e nel 2025 ha disputato appena 14 incontri nella specialità.