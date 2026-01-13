Impegnato in una esibizione sulla Rod Laver Arena con Sascha Zverev, Musetti si è ritirato alla fine del primo set, lamentando un problema fisico. "Speravo la giornata potesse andare meglio, ma non è il mio giorno - ha detto il carrarino - Mi sarebbe piaciuto continuare, ma avrei rischiato troppo in vista dei veri match"

Un problema fisico rallenta Lorenzo Musetti nella opening week degli Australian Open. Impegnato sulla Rod Laver Arena contro Alexander Zverev in un match di esibizione, l'azzurro si è ritirato alla fine del primo set, durato un'ora e un quarto e perso al tiebreak. Musetti si è toccato più volte nella zona dell'anca e ha chiesto l'intervento del fisioterapista. Dopo un breve trattamento, però, Lorenzo ha scelto di non proseguire l'incontro. "Speravo la giornata potesse andare meglio, ma non è il mio giorno - ha spiegato Musetti nell'intervista in campo - Mi sarebbe piaciuto continuare, ma avrei rischiato troppo in vista dei veri match". Lorenzo aveva già accusato un problema fisico a Hong Kong, lamentando un fastidio al braccio destro nella finale di singolare contro Bublik. Poi, però, era sceso regolarmente in campo nella finale del doppio, vinta insieme a Lorenzo Sonego. L'azzurro avrà ancora qualche giorno di tempo per recuperare appieno in vista dell'inizio del torneo che scatterà domenica.