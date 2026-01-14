Jannik Sinner ha rilasciato un'intervista all'emittente australiana 'Nine' a pochi giorni dall'esordio agli Australian Open. Il numero 2 del mondo - vincitore delle due ultime edizioni del primo Slam stagionale - ha in mente delle novità di gioco per il 2026: "Voglio essere più imprevedibile, anche al costo di perdere qualche partita". Sulla corsa alla vetta del ranking Atp: "Tornare numero 1 è senza dubbio uno dei miei grandi obiettivi di questa stagione. Sarà difficile, ma sono felice di provarci dando tutto". In Australia il sorpasso su Alcaraz non sarà però aritmeticamente possibile. Proprio la rivalità con il campione spagnolo è un altro tema affrontato dall'altoatesino: "Certo che ci penso, mi motiva molto. Se restiamo numero 1 e numero 2, l’unico modo per affrontarci è una finale. Ma c’è ancora tanta strada da fare prima di arrivarci". Sulla preparazione in vista del primo appuntamento stagionale: "Mi sono allenato molto bene prima di arrivare qui. La preparazione è stata eccellente e fisicamente mi sento pronto. A inizio stagione è normale avere qualche dubbio, ma torno qui con grande fiducia grazie ai risultati ottenuti negli ultimi anni. Non vedo l’ora di iniziare a competere".

Vedi anche Aus Open, sorteggio giovedì alle 4.30: Sinner n. 2