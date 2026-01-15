Arriva una sconfitta al Kooyong Classic per Matteo Berrettini . Dopo il successo all'esordio stagionale contro Learner Tien, il tennista romano ha perso il secondo match di esibizione al Kooyong Stadium, battuto dall'australiano Tristan Schoolkate , n. 97 Atp, con il punteggio di 7-5, 6-3 in un'ora e 21 minuti. Una sfida equilibrata, risolta con un break per set: nel primo parziale al dodicesimo gioco, nel secondo al quarto game. Berrettini chiude così la settimana pre Australian Open con una vittoria e una sconfitta: adesso testa al primo Slam dell'anno, con il difficile esordio contro Alex De Minaur.

Cobolli batte Tu in 2 set

Vittoria, invece, per Flavio Cobolli che ha superato in due set (6-3, 7-6) l'australiano Li Tu, subentrato al posto di Sascha Zverev. Una partita durata un'ora e 28 minuti, con Cobolli che ha prima indirizzato il primo set con il break nel sesto gioco (un parziale senza palle break concesse dall'azzurro), e poi vinto in rimonta il secondo set, recuperando da 1-4 e chiudendo al tiebreak per 7-4.