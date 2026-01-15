Offerte Sky
Kooyong Classic: Berrettini ko con Schoolkate, vince Cobolli

Tennis

Matteo Berrettini perde nell'ultima uscita pre Australian Open, battuto al Kooyong Classic dall'australiano Schoolkate in due set. Vince, invece, Flavio Cobolli che supera in due set il n. 390 al mondo Li Tu, entrato al posto di Sascha Zverev

IL TABELLONE DEGLI AUSTRALIAN OPEN

Arriva una sconfitta al Kooyong Classic per Matteo Berrettini. Dopo il successo all'esordio stagionale contro Learner Tien, il tennista romano ha perso il secondo match di esibizione al Kooyong Stadium, battuto dall'australiano Tristan Schoolkate, n. 97 Atp, con il punteggio di 7-5, 6-3 in un'ora e 21 minuti. Una sfida equilibrata, risolta con un break per set: nel primo parziale al dodicesimo gioco, nel secondo al quarto game. Berrettini chiude così la settimana pre Australian Open con una vittoria e una sconfitta: adesso testa al primo Slam dell'anno, con il difficile esordio contro Alex De Minaur.

Il tabellone degli Australian Open 2026

Cobolli batte Tu in 2 set

Vittoria, invece, per Flavio Cobolli che ha superato in due set (6-3, 7-6) l'australiano Li Tu, subentrato al posto di Sascha Zverev. Una partita durata un'ora e 28 minuti, con Cobolli che ha prima indirizzato il primo set con il break nel sesto gioco (un parziale senza palle break concesse dall'azzurro), e poi vinto in rimonta il secondo set, recuperando da 1-4 e chiudendo al tiebreak per 7-4.

