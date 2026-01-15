Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Wta Hobart, Cocciaretto in semifinale: Bondar battuta in due set

wta hobart

Cocciaretto supera l'ungherese Bondar con un doppio 6-2 e centra la sesta semifinale in carriera nel circuito maggiore, la seconda a Hobart. Al prossimo turno affronterà Danilovic o Ruzic. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE: ATP - WTA

Da Hobart a Hobart. Tre anni dopo l'ultima volta Elisabetta Cocciaretto tornerà a giocare una semifinale Wta su cemento, sempre nel torneo 250 in Tasmania. La 24enne marchigiana, entrata in tabellone dalle qualificazioni, ha superato l'ungherese Anna Bondar, n. 75 Wta, con un doppio 6-2 in un'ora e 28 minuti di gioco. Una partita dominata da Cocciaretto, sempre in controllo sia prima che dopo l'interruzione di più di un'ora per pioggia. L'azzurra ha indirizzato il primo set con un doppio break in apertura, mentre nel secondo parziale ha cambiato marcia dal 2-1 in favore di Bondar, con una serie di cinque giochi vinti consecutivi. Inoltre Elisabetta, che ha vinto 77% di punti con la prima, ha gestito bene i momenti chiave al servizio, annullando le sei palle break concesse all'avversaria.

In semifinale contro Ruzic o Danilovic

"Quando sono arrivata a Hobart non ero sicura delle mie condizioni e del mio tennis, ma ho provato a giocare più partite possibili" ha detto una sorridente Cocciaretto al termine della partita. Per lei sarà la sesta semifinale in carriera nel circuito maggiore, la terza su cemento dopo Guadalajara 2021 e Hobart 2023. Venerdì sfiderà Olga Danilovic o Antonia Ruzic, impegnate nel terzo quarto di finale di giornata.

Leggi anche

Il tabellone degli Australian Open 2026

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Sinner: "Voglio essere più imprevedibile nel 2026"

Tennis

Le parole del numero 2 del mondo all'emittente australiana 'Nine': "Voglio essere più...

Darderi e Cocciaretto, programma di giovedì su Sky

Tennis

Sarà un'altra grande notte di tennis nel continente australiano. Ad Auckland tocca a Luciano...

Ofner esulta, ma il match non è finito e poi perde

video

Incredibile gaffe di Sebastian Ofner nel secondo turno di qualificazione degli Australian Open,...

Sakkari e un dilettante eliminano Sinner e Alcaraz

VIDEO

Si è fermato agli ottavi il cammino di Sinner e Alcaraz al Million Dollar One Point Slam,...

Sinner si allena con Fritz sulla Rod Laver Arena

video

Prima di partecipare al torneo esibizione Million Dollar 1 Point Slam, Jannik Sinner è sceso...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS