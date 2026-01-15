Cocciaretto supera l'ungherese Bondar con un doppio 6-2 e centra la sesta semifinale in carriera nel circuito maggiore, la seconda a Hobart. Al prossimo turno affronterà Danilovic o Ruzic. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Da Hobart a Hobart. Tre anni dopo l'ultima volta Elisabetta Cocciaretto tornerà a giocare una semifinale Wta su cemento, sempre nel torneo 250 in Tasmania. La 24enne marchigiana, entrata in tabellone dalle qualificazioni, ha superato l'ungherese Anna Bondar, n. 75 Wta, con un doppio 6-2 in un'ora e 28 minuti di gioco. Una partita dominata da Cocciaretto, sempre in controllo sia prima che dopo l'interruzione di più di un'ora per pioggia. L'azzurra ha indirizzato il primo set con un doppio break in apertura, mentre nel secondo parziale ha cambiato marcia dal 2-1 in favore di Bondar, con una serie di cinque giochi vinti consecutivi. Inoltre Elisabetta, che ha vinto 77% di punti con la prima, ha gestito bene i momenti chiave al servizio, annullando le sei palle break concesse all'avversaria.