Luciano Darderi esce di scena all'Atp 250 di Auckland. L'italoargentino si ferma nei quarti di finale, battuto dallo statunitense Marcos Giron con il punteggio di 1-6, 7-5, 6-4. Una giornata travagliata per via della pioggia, che ha obbligato i giocatori a fermarsi più volte durante l'incontro: la partita è iniziata poco dopo la mezzanotte italiana e si è conclusa sette ore dopo. Un risultato con diversi rimpianti per Darderi che dopo il primo set, durato 37 minuti, sembrava in controllo della partita. Nel secondo set l'azzurro ha subito il break decisivo a un passo dal tiebreak (dopo averne recuperato uno di svantaggio), mentre nel terzo parziale era riuscito a rientrare in partita da 2-5, ma ha poi perso la battuta sul 4-5. Darderi è riuscito a mettere in campo solo il 51% di prime palle, chiudendo con il 43% di punti vinti con la seconda. Luciano si sposterà adesso a Melbourne per gli Australian Open, in cui sarà testa di serie numero 22: al debutto sfiderà il cileno Garin.

