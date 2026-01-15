Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Atp Auckland, Darderi si ferma ai quarti: vince Giron

atp auckland

Luciano Darderi esce di scena ad Auckland, battuto nei quarti di finale da Marcos Giron in una partita durata complessivamente 7 ore per via delle diverse interruzioni per pioggia. Lo statunitense vince in rimonta con il punteggio di 1-6, 7-5, 6-4

Luciano Darderi esce di scena all'Atp 250 di Auckland. L'italoargentino si ferma nei quarti di finale, battuto dallo statunitense Marcos Giron con il punteggio di 1-6, 7-5, 6-4. Una giornata travagliata per via della pioggia, che ha obbligato i giocatori a fermarsi più volte durante l'incontro: la partita è iniziata poco dopo la mezzanotte italiana e si è conclusa sette ore dopo. Un risultato con diversi rimpianti per Darderi che dopo il primo set, durato 37 minuti, sembrava in controllo della partita. Nel secondo set l'azzurro ha subito il break decisivo a un passo dal tiebreak (dopo averne recuperato uno di svantaggio), mentre nel terzo parziale era riuscito a rientrare in partita da 2-5, ma ha poi perso la battuta sul 4-5. Darderi è riuscito a mettere in campo solo il 51% di prime palle, chiudendo con il 43% di punti vinti con la seconda. Luciano si sposterà adesso a Melbourne per gli Australian Open, in cui sarà testa di serie numero 22: al debutto sfiderà il cileno Garin.

Leggi anche

Il tabellone degli Australian Open 2026

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Maestrelli supera le quali: sarà il suo primo Slam

aus open

Francesco Maestrelli entra per la prima volta in carriera in un main draw Slam: il 23enne pisano...

Cocciaretto in semifinale: Bondar ko in 2 set

wta hobart

Cocciaretto supera l'ungherese Bondar con un doppio 6-2 e centra la sesta semifinale in carriera...

Il tabellone degli Australian Open 2026

aus open

Sinner e Musetti inseriti nella parte bassa del tabellone e potenziali rivali in semifinale:...

Sinner: "Voglio essere più imprevedibile nel 2026"

Tennis

Le parole del numero 2 del mondo all'emittente australiana 'Nine': "Voglio essere più...

Darderi e Cocciaretto, programma di giovedì su Sky

Tennis

Sarà un'altra grande notte di tennis nel continente australiano. Ad Auckland tocca a Luciano...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS