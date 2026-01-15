Offerte Sky
Sinner-Auger Aliassime, venerdì l'esibizione all'Opening Week degli Australian Open

Tennis

Jannik Sinner torna in campo per l'ultimo appuntamento prima del debutto agli Australian Open. L'azzurro affronta venerdì mattina alle ore 7 italiane il canadese Felix Auger-Aliassime in un match di esibizione che si svolgerà sulla Rod Laver Arena

Dopo l'impegno del Million Dollar 1 Point Slam, Jannik Sinner torna in campo venerdì alle ore 7 italiane (le 17 australiane) per un match di esibizione che fa parte dell'Opening Week degli Australian Open, primo Slam della stagione al via domenica 18 gennaio. Avversario sulla Rod Laver Arena sarà il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 7 del mondo e tra gli outsider per il Major down under. Un ultimo warm-up in vista del primo evento ufficiale, ovvero l'esordio agli Australian Open, di cui Sinner è due volte campione. 

Sinner-Auger Aliassime, tutti i precedenti

Sarà il settimo confronto tra l'azzurro e il canadese, anche se questo non finirà negli H2H essendo solo un'esibizione. Il bilancio nei precedenti è 4-2 per Sinner, passato avanti grazie alle vittorie su cemento, agli US Open, Parigi e Finals. Di seguito tutti i precedenti:

  • 2025 - Atp Finals (RR): Sinner b. Auger-Aliassime 6-4, 7-6
  • 2025 - Parigi (F): Sinner b. Auger-Aliassime 6-4, 7-6
  • 2025 - US Open (SF): Sinner b. Auger-Aliassime 6-1, 3-6, 6-3, 6-4
  • 2025 - Cincinnati (QF): Sinner b. Auger-Aliassime 6-0, 6-2
  • 2022 - Cincinnati (R16): Auger-Aliassime b. Sinner 2-6, 7-6, 6-1
  • 2022 - Madrid (R16): Auger-Aliassime b. Sinner 6-1, 6-2

