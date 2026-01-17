Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Berrettini si ritira: non giocherà gli Australian Open 2026

aus open

Matteo Berrettini, che avrebbe debuttato contro Alex De Minaur nella giornata di lunedì 19 gennaio, ha annunciato il suo ritiro dagli Australian Open per un problema fisico. "Mi dispiace davvero tanto dovermi ritirare dal torneo, spero di rivedervi tutti molto presto", ha detto l'azzurro

AUSTRALIAN OPEN AL VIA, LA GUIDA

Matteo Berrettini non giocherà gli Australian Open 2026. Il tennista azzurro si è infatti ritirato prima dell'inizio del primo Slam della stagione (al via nella giornata di domenica 18 gennaio). "Mi dispiace davvero tanto dovermi ritirare dal torneo. Mi è sempre piaciuto stare, giocare qui e sentire il vostro incredibile supporto. Grazie al torneo per la fantastica organizzazione e spero di rivedervi tutti molto presto", ha detto Berrettini. Il romano, ancora alle prese con problemi fisici, non è sceso in campo neanche nel match di esibizione che avrebbe dovuto giocare contro Berrettini venerdì 16 gennaio. Avrebbe dovuto debuttare agli Australian Open lunedì contro la testa di serie numero 6 Alex De Minaur.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Cocciaretto, la finale a Hobart stanotte su Sky

Tennis

Domani è il giorno delle finali nei quattro tornei in programma nell'ultima settimana prima del...

Ci pensa Cobolli: Flavio fa il... raccattapalle!

Tennis

Flavio Cobolli regala spettacolo... anche senza giocare. Il tennista romano, tra i protagonisti...

Alcaraz: "Obiettivo è vincere. Con Ferrero..."

Tennis

Carlos Alcaraz ha parlato nel media day di Melbourne per la prima volta della rottura con il suo...

Cocciaretto batte Ruzic e torna in finale

wta hobart

Elisabetta Cocciaretto torna in finale al torneo Wta di Hobart: l'azzurra, partita dalle...

Sinner: "Mi sento più maturo di un anno fa"

AUS OPEN

Jannik Sinner ha parlato in conferenza stampa nel media day degli Australian Open: "Quanto...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS