Matteo Berrettini non giocherà gli Australian Open 2026. Il tennista azzurro si è infatti ritirato prima dell'inizio del primo Slam della stagione (al via nella giornata di domenica 18 gennaio). "Mi dispiace davvero tanto dovermi ritirare dal torneo. Mi è sempre piaciuto stare, giocare qui e sentire il vostro incredibile supporto. Grazie al torneo per la fantastica organizzazione e spero di rivedervi tutti molto presto", ha detto Berrettini. Il romano, ancora alle prese con problemi fisici, non è sceso in campo neanche nel match di esibizione che avrebbe dovuto giocare contro Berrettini venerdì 16 gennaio. Avrebbe dovuto debuttare agli Australian Open lunedì contro la testa di serie numero 6 Alex De Minaur.