Tre azzurri e Djokovic: il programma di lunedì

Australian Open 2026, il programma di lunedì: partite e orari
Tre azzurri debutteranno lunedì a Melbourne Park: Bellucci e Arnaldi sfidano Ruud e Rublev, esordio Slam per Maestrelli con Atmane. Sarà anche il giorno di Novak Djokovic che affronterà lo spagnolo Martinez. Il programma di lunedì degli Australian Open
Lunedì sarà la seconda giornata dedicata al primo turno agli Australian Open. Un day-2 che vedrà protagonisti tre azzurri: Mattia Bellucci, Matteo Arnaldi e Francesco Maestrelli. Il primo a scendere in campo sarà Arnaldi che nella notte italiana affronterà Andrey Rublev, testa di serie numero 12 del torneo. Big match anche per Bellucci, impegnato in sessione serale sulla Margaret Court Arena contro Casper Ruud. Primo match Slam in carriera, infine, per Maestrelli che dopo aver superato le qualificazioni sfiderà il francese Atmane. Sarà anche il giorno di Novak Djokovic: il 10 volte campione degli Australian Open debutterà sulla Rod Laver Arena contro lo spagnolo Martinez.
Australian Open, i match di lunedì degli italiani
- BELLUCCI (Ita) vs [12] Ruud (Nor) - 2° match dalle 9 sulla Margaret Court Arena
- ARNALDI (Ita) vs [13] Rublev - 2° match dall'1 sulla Kia Arena
- Atmane (Fra) vs [Q] MAESTRELLI (Ita) - 4° match dall'1 sul Campo 14
Gli altri match da seguire
UOMINI
- [11] Medvedev vs De Jong (Ned) - ore 1 sulla Margaret Court Arena
- Borges (Por) vs [7] Auger-Aliassime (Can) - ore 1 sulla John Cain Arena
- [LL] McDonald (Usa) vs [6] De Minaur (Aus) - non prima delle 3.30 sulla Rod Laver Arena
- Martinez (Esp) vs [4] Djokovic (Srb) - 2° match dalle 9 sulla Rod Laver Arena
DONNE
- [3] Gauff (Usa) vs Rakhimova (Uzb) - ore 1.30 sulla Rod Laver Arena
- Waltert (Sui) vs [4] Anisimova (Usa) - 2° match dall'1.30 sulla Margaret Court Arena
- [6] Pegula (Usa) vs Zakharova - 2° match dall'1 sulla John Cain Arena
- [Q] Yuan (Chn) vs [2] Swiatek (Pol) - ore 9 sulla Rod Laver Arena
- Vekic (Cro) vs [8] Andreeva - ore 9 sulla Margaret Court Arena