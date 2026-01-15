Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Australian Open, il calendario del 1° turno degli italiani: Sinner gioca lunedì o martedì

Tennis fotogallery
13 foto

La parte alta dei tabelloni maschile e femminile degli Australian Open scenderà in campo domenica e lunedì, mentre la parte bassa giocherà lunedì e martedì. Domenica si parte con Cobolli e Paolini, oltre ad Alcaraz e Zverev. Sinner debutterà contro Gaston lunedì o martedì

IL TABELONE DEGLI AUSTRALIAN OPEN

ALTRE FOTOGALLERY

Aus Open, il potenziale cammino di Sinner

Tennis

Sarà Hugo Gaston il primo rivale di Jannik Sinner agli Australian Open 2026. Testa di serie...

8 foto

Aus Open, sorteggio giovedì alle 4.30: Sinner n. 2

Tennis

Giovedì alle ore 4.30 italiane è in programma il sorteggio degli Australian Open 2026. Jannik...

34 foto

Sinner, allenamento con Cobolli sulla Rod Laver

AUS OPEN

Allenamento sulla Rod Laver Arena per Jannik Sinner, impegnato con Flavio Cobolli sul campo...

8 foto

Quando potrà tornare n. 1 Sinner: gli scenari

ranking atp

Agli Australian Open ripartirà la sfida per il numero 1 al mondo tra Sinner e Alcaraz. Lo...

32 foto

Sinner e Alcaraz si allenano: Carlos alla LeBron!

aus open

In attesa di vederli nuovamente insieme mercoledì nell'esibizione 'Million Dollar 1 Point Slam' a...

8 foto

Video in evidenza

    Tennis: Ultime Notizie

    Federer: "Ecco come giocherei contro Sinner"

    aus open

    Tornato a Melbourne dopo sei anni, Roger Federer ha parlato di Sinner e Alcaraz, soffermandosi su...

    Sinner, venerdì l'esibizione con Auger-Aliassime

    Tennis

    Jannik Sinner torna in campo per l'ultimo appuntamento prima del debutto agli Australian Open....

    Kooyong Classic: Berrettini ko, vince Cobolli

    Tennis

    Matteo Berrettini perde nell'ultima uscita pre Australian Open, battuto al Kooyong Classic...