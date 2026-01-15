Australian Open, il calendario del 1° turno degli italiani: Sinner gioca lunedì o martedì
La parte alta dei tabelloni maschile e femminile degli Australian Open scenderà in campo domenica e lunedì, mentre la parte bassa giocherà lunedì e martedì. Domenica si parte con Cobolli e Paolini, oltre ad Alcaraz e Zverev. Sinner debutterà contro Gaston lunedì o martedì
- Domenica 18 gennaio, orario da definire
- Domenica 18 gennaio, orario da definire
- [1] Alcaraz vs Walton, orario da definire
- [3] Zverev vs Diallo, orario da definire
- Lunedì 19 gennaio, orario da definire
- Lunedì 19 gennaio, orario da definire
- Lunedì 19 o martedì 20 gennaio, orario da definire
- Lunedì 19 o martedì 20 gennaio, orario da definire
- Lunedì 19 o martedì 20 gennaio, orario da definire
- Lunedì 19 o martedì 20 gennaio, orario da definire
- Lunedì 19 o martedì 20 gennaio, orario da definire
- Lunedì 19 o martedì 20, orario da definire
- Lunedì 19 o martedì 20 gennaio, orario da definire
- Lunedì 19 o martedì 20 gennaio, orario da definire