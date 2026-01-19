Sinner, Musetti e non solo: programma di martedì

Martedì di tennis azzurro a Melbourne Park con sei italiani in campo. Attesa per l'esordio di Jannik Sinner sulla Rod Laver Arena contro Gaston, nella notte in campo anche Musetti, Sonego, Darderi, Nardi e Cocciaretto. Di seguito il programma di martedì agli Australian Open

Martedì di tennis azzurro agli Australian Open. Sarà una lunga maratona con sei italiani protagonisti a Melbourne Park, dalla notte fino alla mattina. L'attesa è soprattutto per Jannik Sinner. Campione delle ultime due edizioni, l'azzurro debutterà sulla Rod Laver Arena alle 9 contro il francese Hugo Gaston. Ad aprire il programma saranno Lorenzo Sonego e Luciano Darderi all'1 italiana contro lo spagnolo Taberner e il cileno Garin; all'1.30, invce, Lorenzo Musetti scenderà in campo sulla Margaret Court Arena contro il belga Collignon. In scena anche Luca Nardi ed Elisabetta Cocciaretto: il pesarese sfiderà il cinese Wu, mentre la campionessa di Hobart affronterà l'austriaca Grabher.