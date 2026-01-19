Sinner, Musetti e non solo: programma di martedì

Offerte Sky
Australian Open 2026, il programma di martedì: partite e orari

aus open

Martedì di tennis azzurro a Melbourne Park con sei italiani in campo. Attesa per l'esordio di Jannik Sinner sulla Rod Laver Arena contro Gaston, nella notte in campo anche Musetti, Sonego, Darderi, Nardi e Cocciaretto. Di seguito il programma di martedì agli Australian Open

RISULTATI LIVE

Martedì di tennis azzurro agli Australian Open. Sarà una lunga maratona con sei italiani protagonisti a Melbourne Park, dalla notte fino alla mattina. L'attesa è soprattutto per Jannik Sinner. Campione delle ultime due edizioni, l'azzurro debutterà sulla Rod Laver Arena alle 9 contro il francese Hugo Gaston. Ad aprire il programma saranno Lorenzo Sonego e Luciano Darderi all'1 italiana contro lo spagnolo Taberner e il cileno Garin; all'1.30, invce, Lorenzo Musetti scenderà in campo sulla Margaret Court Arena contro il belga Collignon. In scena anche Luca Nardi ed Elisabetta Cocciaretto: il pesarese sfiderà il cinese Wu, mentre la campionessa di Hobart affronterà l'austriaca Grabher.

Australian Open, i match degli italiani di martedì

UOMINI

  • Garin (Chi) vs [22] DARDERI (Ita) - ore 1 sulla 1573 Arena
  • SONEGO (Ita) vs Taberner (Esp) - ore 1 sul Campo 13
  • [5] MUSETTI (Ita) vs Collignon (Bel) - ore 1.30 sulla Margaret Court Arena.
  • NARDI (Ita) vs [Q] Wu (Chn) - 3° match dall'1 sul Campo 7
  • Gaston (Fra) vs [2] SINNER (Ita) - ore 9 sulla Rod Laver Arena

DONNE

  • Grabher (Aut) vs COCCIARETTO (Ita) - 2° match dall'1 sul Campo 15

Gli altri match da seguire

UOMINI

  • [8] Shelton (Usa) vs Humbert (Fra) - non prima delle 3.30 sulla Rod Laver Arena
  • Mochizuki (Jpn) vs [31] Tsitsipas (Gre) - 2° match dalle 9 sulla Margaret Court Arena
  • [15] Khachanov vs Michelsen (Usa) - 2° match dall'1 sulla John Cain Arena
  • Royer (Fra) vs [9] Fritz (Usa) - ore 7 sulla John Cain Arena
  • [28] Fonseca (Bra) vs Spizzirri (Usa) - 2° match dall'1 sulla 1573 Arena

DONNE

  • Oliynykova (Ukr) vs [9] Keys (Usa) - ore 1.30 sulla Rod Laver Arena
  • [16] Osaka (Jpn) vs Ruzic (Cro) - 2° match dalle 9 sulla Rod Laver Arena
  • [5] Rybakina (Kaz) vs Juvan (Slo) - 2° match dall'1 sulla Margaret Court Arena
  • Boulter (Gbr) vs [10] Bencic (Sui) - ore 9 sulla Margaret Court Arena

