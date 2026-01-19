Offerte Sky
Sinner-Gaston agli Australian Open 2026: a che ora si gioca la partita

aus open

Debutto a Melbourne Park per Jannik Sinner che martedì alle 9 italiane affronterà il francese Hugo Gaston, n. 93 della classifica mondiale. Tra l'azzurro e il transalpino ci sono due precedenti, entrambi vinti da Jannik

Inizia la difesa del titolo agli Australian Open di Jannik Sinner. Campione nelle ultime due edizioni a Melbourne Park, l'azzurro esordirà contro il francese Hugo Gaston, n. 93 della classifica mondiale. Il match è in programma martedì alle ore 9 italiane sulla Rod Laver Arena.

Sinner, martedì l'esordio: l'allenamento della vigilia

Come arrivano Sinner e Gaston

Per Sinner sarà la prima partita ufficiale del 2026 dopo le esibizioni con Alcaraz (a Seul) e Auger-Aliassime (a Melbourne). Un primo test per verificare il lavoro svolto nella preparazione invernale, ma anche per tenere aperta la striscia di 14 vittorie consecutive con cui ha concluso il 2025. Già due tornei alle spalle, invece, per Gaston, sceso in campo a Brisbane (ko con Arnaldi nel primo turno di qualificazioni) e Auckland (fuori al primo turno con Norrie dopo aver superato le quali).

Sinner-Gaston, i precedenti

Tra Sinner e Gaston ci sono due precedenti che risalgono entrambi al 2021, sul cemento di Miami e Marsiglia. In entrambi i casi l'epilogo è stato lo stesso: vittoria di Jannik in due set.

  • 2021 – Atp Marsiglia (R16): Sinner b. Gaston 6-4, 6-1
  • 2021 – Masters 1000 Miami (R64): Sinner b. Gaston 6-2, 6-2

