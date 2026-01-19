Debutto a Melbourne Park per Jannik Sinner che martedì alle 9 italiane affronterà il francese Hugo Gaston, n. 93 della classifica mondiale. Tra l'azzurro e il transalpino ci sono due precedenti, entrambi vinti da Jannik

Come arrivano Sinner e Gaston

Per Sinner sarà la prima partita ufficiale del 2026 dopo le esibizioni con Alcaraz (a Seul) e Auger-Aliassime (a Melbourne). Un primo test per verificare il lavoro svolto nella preparazione invernale, ma anche per tenere aperta la striscia di 14 vittorie consecutive con cui ha concluso il 2025. Già due tornei alle spalle, invece, per Gaston, sceso in campo a Brisbane (ko con Arnaldi nel primo turno di qualificazioni) e Auckland (fuori al primo turno con Norrie dopo aver superato le quali).