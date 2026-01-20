Offerte Sky
Australian Open 2026, il programma di mercoledì: partite e orari

aus open

Al via i match di 2° turno agli Australian Open, primo Slam dell'anno. Torna in campo il n°1 del mondo Carlos Alcaraz, impegnato sulla Rod Laver Arena contro il tedesco Hanfmann. Tra le donne tocca a Jasmine Paolini, che chiude il programma sulla Kia Arena contro la polacca Frech

SINNER-GASTON, CRONACA E VIDEO

Archiviato il primo turno, si prosegue a passo spedito a Melbourne con i primi match di 2° turno degli Australian Open. Torna in campo Carlos Alcaraz, impegnato nella sessione diurna della Rod Laver Arena contro il tedesco Hanfmann. Tocca anche al finalista 2025 Sascha Zverev contro Muller e a Daniil Medvedev contro Halys. Tra le donne Jasmine Paolini, dopo il convincente debutto, sfiderà la polacca Magdalena Frech: uno pari i precedenti.  

Australian Open, i match degli italiani di mercoledì

  • M. Frech vs J. Paolini (7) - 4° match dall'1 sulla Kia Arena

Gli altri match da seguire

UOMINI

  • C. Alcaraz (1) vs Y. Hanfmann - non prima delle 4 sulla Rod Laver Arena
  • H. Medjedovic vs A. de Minaur (6) - dalle 9 sulla Rod Laver Arena
  • J. Faria (Q) vs A. Rublev (13) - dall'1.30 sulla Margaret Court Arena
  • D. Medvedev (11) vs Q. Halys - 2° match dall'1 sulla John Caine Arena
  • A. Zverev (3) vs A. Muller - non prima delle 8.30 sulla John Caine Arena

DONNE

  • A. Sabalenka (1) vs Z. Bai (Q) - dall'1.30 sulla Rod Laver Arena
  • C. Gauff (3) vs O. Danilovic - non prima delle 3 sulla Margaret Court Arena
  • M. Sakkari vs M. Andreeva (8) - dalle 9 sulla Margaret Court Arena

