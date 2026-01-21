Paolini avanza al terzo turno: Frech ko in 2 set

Jasmine Paolini c'è. L'azzurra supera anche il secondo turno agli Australian Open, battendo la polacca Magdalena Frech 6-2, 6-3 in un'ora e 51 minuti di gioco. Il principale ostacolo per la n.8 del mondo è stata la pioggia che ha interrotto più volte il match e costretto poi a concluderlo al coperto alla John Caine Arena. Paolini avanza sul cemento con un tennis convincente che ha concesso poco o nulla all'avversaria. Fin dal primo set, quando si è trovata avanti di due break e poi, dopo averne concesso uno, ha chiuso in risposta all'avversaria. Nel secondo parziale entrambe hanno faticato a tenere il servizio, ma la polacca non è mai riuscita a salvare palle break e i 16 errori non forzati l'hanno costretta alla sconfitta. Ora l'azzurra attende la statunitense Jovic.