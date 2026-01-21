Paolini avanza al terzo turno: Frech ko in 2 set

Australian Open, Paolini al terzo turno: Frech battuta in 2 setaus open
L'azzurra ha battuto in due set (6-2, 6-3) la polacca Frech dopo varie interruzioni causa pioggia. Ai sedicesimi sfiderà Jovic che ha eliminato Hon
RISULTATI DI OGGI - PAOLINI, INVASIONE DI UN INSETTO SUL SERVIZIO
Jasmine Paolini c'è. L'azzurra supera anche il secondo turno agli Australian Open, battendo la polacca Magdalena Frech 6-2, 6-3 in un'ora e 51 minuti di gioco. Il principale ostacolo per la n.8 del mondo è stata la pioggia che ha interrotto più volte il match e costretto poi a concluderlo al coperto alla John Caine Arena. Paolini avanza sul cemento con un tennis convincente che ha concesso poco o nulla all'avversaria. Fin dal primo set, quando si è trovata avanti di due break e poi, dopo averne concesso uno, ha chiuso in risposta all'avversaria. Nel secondo parziale entrambe hanno faticato a tenere il servizio, ma la polacca non è mai riuscita a salvare palle break e i 16 errori non forzati l'hanno costretta alla sconfitta. Ora l'azzurra attende la statunitense Jovic.
"Partita complicata a causa del tempo"
"È stata un'avventura complicata, condizioni diverse con il tetto qui, non è stato semplice adattarsi - ha detto Paolini nel post partita -. Ma meglio qui senza vento, ci sono stati alti e bassi e non è stato facile giocare contro di lei. Adesso devo riposarmi e domani inizierò a pensare alla prossima partita. Grazie italiani per essere stati qui"